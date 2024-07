„Geheult – vor Freude und Schmerz“: Hartmut Engler mit Pur im Stadtpark

Bei Pur-Sänger Hartmut Engler ist nicht mehr alles so wie früher. Die Knie machen nicht mehr mit – doch eine Sache macht die Schmerzen für ihn erträglicher.

Ein gesundheitliches Horrorjahr habe er hinter sich, offenbarte Hartmut Engler jüngst. Der Pur-Sänger hat Arthrose in beiden Knien, was zu starken Schmerzen und einer Knie-OP führte; ein Muskelfaserriss machte ihm zusätzlich zu schaffen. „Das Laufen wurde für mich zeitweise zur Qual.“ Die letzte Arenen-Tour zog Engler durch. Er habe nicht gewollt, dass ihm die Fans etwas anmerken. Während der Auftritte spürte er die Schmerzen aber auch weniger. Engler: „Weil mich der Applaus und das Adrenalin euphorisierten. Nach den Konzerten habe ich dann oft geheult – vor Freude und Schmerz.“

Die bevorstehende Tour wird er noch spielen

Die bevorstehende „Persönlich unter freiem Himmel“-Tour werde er dennoch spielen, kündigt der Frontmann der Band an: „Pur-Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn wir werden zusammen diesen Sommer so was von rocken! Zum Glück singe ich ja nicht mit den Knien. Der Arzt hat gesagt, wenn ich mich auf der Bühne bewege, kann das auch Therapie sein.“ Tausende Fans werden ihm Beine machen.

Stadtpark: 27. u. 28.7., 19 Uhr, (ausverkauft), Support: Batomae + Füenf

Verlosung: Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Konzert am 28.7.! Wer mitmachen möchte, schickt bitte bis Freitag, 26.7., 13 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Pur“ an kultur@mopo.de und beantwortet folgende Frage: Wie heißt die neue Tour von Pur?