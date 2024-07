Warum finden alle Taylor Swift so tolll? Die MOPO hat mit jemanden gesprochen, der es wissen muss: Prof. Jörn Glasenapp (54) ist Kulturwissenschaftler an der Universität Bamberg und bekennender „Swiftie”. Dieses Jahr hat er sogar ein Buch über die Musikerin veröffentlicht. Im MOPO-Interview erklärt er, was Swifts Erfolgsfaktoren sind und welches Muster sie bedient.