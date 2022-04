Das wird ein heißer Abend: Ein Musik-Programm rund um die Liebe

Hamburg ist um eine Kultur-Location reicher: Im „Gausz“ in Ottensen gibt’s seit dem 23. März Konzerte, Lesungen, Diskussionsrunden und vieles mehr. Für kommende Woche steht ein Abend über „die schönste Sache der Welt“ auf dem Programm. Nein, nicht was Sie jetzt denken.

Es geht um die Liebe! Flirt-Coach Nina Deißler und der Singer/Songwriter Claudius Mach präsentieren mit „Liebe ist … echt!“ Texte und Lieder über dieses tiefe – mal schöne, mal aber auch zerstörerische – Gefühl. „Der Abend ist eine Reise durch die vielen Aspekte der Liebe – eines der faszinierendsten Dinge, die wir Menschen fühlen und erleben können“, so das Duo, das auch privat ein Paar ist.

Aber nicht nur das macht sie zu Liebes-Experten. Mach hat als Liedermacher „wohl mehr als 100 Songs“ über die Liebe geschrieben, wie er sagt, Autorin Deißler („Flirten“, „Für immer verliebt: Was Paare wirklich glücklich macht“) bietet als Flirtcoach seit vielen Jahren professionelle Hilfe bei der Partnersuche an. Und das so erfolgreich, dass der NDR sie als Partnerschafts- und Liebes-Expertin für die Sendung „Mein Nachmittag“ engagiert hatte.

Im „Gausz“ wollen Sie dem Publikum am 20. April (19.30 Uhr, 15/12 Euro) ihre Faszination für die Liebe näherbringen – „auf vergnügliche Weise in Musik, Text und Dialog“, wie sie sagen.