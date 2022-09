„Carmen“: Wo Sie die Staatsopern-Premiere kostenlos sehen können

Alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet. Was heute als Femizid zur Nachrichtenmeldung wird, fand Mitte des 19. Jahrhunderts Eingang in die Literatur: 1845 erschien die Novelle „Carmen“ des französischen Schriftstellers Merimée, der den Mord des eifersüchtigen Don José an seiner ehemaligen Geliebten als Verbrechen aus Leidenschaft schildert. Genau 30 Jahre später verarbeitet Georges Bizet den Stoff zur Oper. In Hamburg kommt „Carmen“ nun wieder auf die Bühne – am 17. September ist Premiere in der Staatsoper.

Mit Bizets Oper wurde Carmen zum Inbegriff verführerischer Weiblichkeit, die Männer in den Wahnsinn oder zum Mord treibt. Doch es steckt mehr in dieser Frau, einer einfachen Fabrikarbeiterin: Von keinem Mann dieser Welt will sie sich ihre selbstbestimmte Art zu leben nehmen lassen, für niemanden würde sie ihre Freiheit aufgeben. Damit haben nur jene Männer ein Problem, die Frauen als Besitz betrachten.

„Carmen“: Premiere in der Staatsoper und als Open-Air

Regisseur Herbert Fritsch – geliebt für seine erfrischende Sicht auf Traditionelles – findet in der Staatsoper einen unterhaltsamen Weg, die Story ins Hier und Jetzt zu katapultieren. Und Carmens laszive Habanera und der Auf-in-den-Kampf-Torero-Marsch sind ohnehin zeitlos.

Das Stück eröffnet am 17. September die neue Staatsopern-Spielzeit – und wird zur Feier des Premierenabends zeitversetzt gleich an zwei Orten in Hamburg als Open-Air gezeigt. Und zwar bei freiem Eintritt! Im Rahmen des „Binnenalster Filmfestes“ (dem Vorboten des „Filmfest Hamburg“, das am 29. September startet) gibt’s „Carmen“ am Samstag ab 20.30 Uhr am Jungfernstieg zu sehen, die große Leinwand „schwimmt“ dabei auf der Alster.

Der Eintritt zu den beiden Übertragungen ist frei

Und auch auf dem Harburger Rathausplatz wird die Oper zu sehen sein. Das Event dort startet schon um 18 Uhr mit dem Ensemble „Tango ÁTICO“. Um 20.30 Uhr beginnt auch hier die Übertragung der Oper. „Carmen“ dauert drei Stunden – ziehen Sie sich warm an! (PST/NR)

Staatsoper: ab 17.9., diverse Zeiten, 6-109 Euro (Premiere: 18 Uhr, bis 195 Euro)