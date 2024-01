Atemberaubend: „China Girl“ in Hamburg ist eine spektakuläre „Acrobatical“-Show

Atemberaubende Momente und Gänsehaut-Feeling: Am First-Stage-Theater machen Weltklasse-Artistinnen und Artisten des Chinesischen Nationalzirkus, Tänzerinnen und Tänzer sowie an der Stage School ausgebildete Musicalprofis erstmals gemeinsame Sache. So entstand ein spektakuläres Show-Erlebnis: In „China Girl – Liebe ist stärker als Blut!“ trifft „Romeo und Julia“ auf „West Side Story“ – vor dem Hintergrund live performter und interpretierter Musik von David Bowie.

Romeo und Julia – das sind in dieser tragischen Liebesgeschichte Dou Dou (bezaubernd: Arisa Meguro) und Roberto (Norbert Bunker-Whitney). Sie lebt mit ihrer Familie in Manhattans Chinatown, er in Little Italy. Auf den Straßen und in heruntergekommenen Hinterhöfen von New York City prallen ihre miteinander rivalisierenden Banden immer wieder aufeinander. Das Imponiergehabe der jungen Männer beherrscht die Szene. Zwei coole, durchtrainierte Typen schaffen es sogar locker – während sie ihre Keulen durch die Luft wirbeln lassen – noch die Anzüge zu wechseln.

Standing Ovations für „China Girl“ in Hamburg

Wow, welch coole Nummer! Tapfer hält die Gang junger Chinesen dagegen – und kontert etwa mit einer furiosen Hutjonglage. In anderen Momenten gelingt es dagegen auch mal, einfach alles Trennende zu vergessen und gemeinsam zu feiern (zum Welthit „Una festa sui prati“).

Traditionen und Herkunft der Einwanderer ziehen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten unsichtbare Grenzen – und die setzten auch der großen Liebe zwischen Dou Dou und dem in sein „China Girl“ verknallten Roberto ein tragisches Ende.

Tragische Liebesgeschichte: Dou Dou (bezaubernd: Arisa Meguro) und Roberto (Norbert Bunker-Whitney) Dennis Mundkowski Tragische Liebesgeschichte: Dou Dou (bezaubernd: Arisa Meguro) und Roberto (Norbert Bunker-Whitney)

Regisseur Raoul Schoregge, der auch als Clown in der Rolle des Polizisten amüsiert, zeigt in seinem aufwendig mit LED-Einspielungen inszenierten Acrobatical, wie Menschen zwischen Anpassung und Abschottung im Widerstreit ihrer Gefühle gefangen sind.

„Wir können als Menschheit nur überleben, wenn wir erkennen, dass eine gemeinsame Zukunft der einzige Weg ist“, mahnt er am Ende seiner berührenden Geschichte über abgrundtiefen Hass und die Sehnsucht nach ewiger Liebe.

So ist „China Girl“ auch eine Hommage an die verbindende Kraft der Kunst. Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Nationalität erschaffen im Zusammenspiel unterschiedlichster Stile und Kunstformen ein einzigartiges Erlebnis – gewebt aus Artistik und Musik, Choreografien und Schauspiel – das Stimmungen erzeugt und bei dem das Publikum aus dem Staunen nicht herauskommt. Zeitgemäße Unterhaltung, von den Premierengästen enthusiastisch und mit Standing Ovations gefeiert.

First-Stage-Theater: bis 17.4., diverse Uhrzeiten, ab 35 Euro