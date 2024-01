Mit 5-Meter-Elefant: Opern-Spektakel „Aida“ wird in Hamburg uraufgeführt

Weltpremiere! Am 2. Februar kommt „Aida“, eine der berühmtesten Opern der Welt, als Arena-Spektakel nach Hamburg. Wer denkt, Oper sei angestaubt und langweilig, wird eines Besseren belehrt. Denn für die Mega-Show wurde das ohnehin schon mitreißend-dramatische Stück Arena-tauglich aufgemotzt: Mit Duft- und Lichteffekten, mit Videos, Animationen und weiteren Wow-Effekten. Die gesamte Barclays-Arena wird zur Spielfläche, es gibt ein Feuerwerk und Massen-Choreografien – und sogar einen fünf Meter großen, täuschend echt aussehenden Elefanten.

Zur Handlung: Aida, die Tochter des äthiopischen Königs, wurde als Geisel nach Ägypten verschleppt. Dort dient sie der Pharaonen-Tochter Amneris als Skalvin. Typisch Oper gibt es natürlich eine tragische Liebesgeschichte: Aida und der ägyptische Heerführer Radames lieben sich, doch auch Amneris ist in Radames verliebt. Als dieser siegreich aus einem Krieg heimkehrt, verkündet der Pharao als Ehrung und Dank die Hochzeit seiner Tochter mit Radames. Doch der Heerführer wird beim Hochverrat ertappt, weil er seiner großen Liebe Aida helfen will. Es kommt zum großen Finale der Emotionen, bei dem Liebe und Tod eine Rolle spielen …

Verdis „Aida“ als Riesenspektakel in der Barclays-Arena

„Ein klassisches Orchester begleitet einen Kino-Blockbuster auf großer Leinwand war der Beginn, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, mit über 250 Mitwirkenden: Echte Gefühle, echte Menschen, echte Musik und als echtes Erlebnis für alle Sinne: Hören, Sehen, Riechen, Fühlen, Spüren und Erleben – das ist unsere Aida“, sagt Regisseurin Rian van Holland.

Das könnte Sie auch interessieren: Flashmob am Hauptbahnhof: Opernsänger überraschen Passanten

Allein das Orchester umfasst 60 Personen, hinzu kommen die Hauptdarsteller:innen sowie ein 40-köpfiger Chor, eine Kindertanzgruppe des Kinderwerks Hamburg und etliche Statist:innen, die in der Stadt gecastet wurden und so als Laien Teil der Giga-Show werden. „Aida – Das Arena Opern Spektakel“ tourt nach seiner Hamburg-Premiere durch Deutschland und Europa. Die Verdi-Oper wird auf Italienisch gesungen, aber der Handlung können die Gäste auch so folgen. Außerdem werden die gesungenen Texte auch auf Deutsch übersetzt auf die Leinwand projiziert.

Barclays-Arena: 2.2., 20 Uhr, ab 29 Euro

„Yeah! Yeah! Januar!“: Karten für „Aida“ zu gewinnen

Im Rahmen unseres Gewinnspiels „Yeah! Yeah! Januar!“ verlosen wir auf dem MOPOP-Instagram-Kanal @mopophamburg ab Mittwochmittag 1 x 2 Tickets für die Show.