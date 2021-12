Alles Spenden: Mehr als 1 Million Euro für Hamburgs Kultur

Mit starken Aktionen wie dem Solidaritäts-Festival „Keiner kommt, alle machen mit“, den Streaming-Shows „Einer kommt, alle machen mit“ und dem Panini-Album „Team Hamburg“ hat der Verein MenscHHamburg innerhalb eines Jahres 1.035.800 Euro gesammelt.

Jetzt wurden noch einmal neun Kulturinstitutionen mit je 10.000 Euro unterstützt. Das Geld ging an die Clubstiftung und an Rockcity, an die YeahYeahYeah-Studios, das Monsun- und das Fundus-Theater, an Querbild e.V., WIFT Hamburg, den Writers’ Room und an den KlangClub. Alles aus Spenden!

Und Lars Meier, Vorstand von MenscHHamburg und Geschäftsführer der Gute Leude Fabrik, sammelt weiter: „Die völlig erschöpften Pflegekräfte brauchen unsere Hilfe genauso wie Obdachlose jetzt im Winter oder eben Musiker und Schauspielerinnen“, sagt er. Spenden geht ganz einfach hier.