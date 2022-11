Alle Jahre wieder: Hier laufen die TV-Weihnachtsklassiker schon im November

Schon im Oktober wurde in Hamburg die Weihnachtszeit eingeläutet – das Winterdeck auf der Bühne vor dem Operettenhaus am Spielbudenplatz (St. Pauli) hat den ersten Glühwein ausgeschenkt. In wenigen Tagen, am 14. November, öffnet der Weihnachtsmarkt „Santa Pauli“ die Pforten, drei Tage später der „Weißzauber“ an der Binnenalster. Wer aber nicht vor die Tür gehen will, der bekommt das Weihnachtsgefühl schon jetzt ins Wohnzimmer geliefert – und zwar mit diesen TV-Weihnachtsklassikern.

Bis das erste Türchen am 1. Dezember geöffnet werden darf, heißt es noch Warten. Doch für die echten Weihnachtsfans gibt es schon jetzt einen Serien-Adventskalender: Jeden Tag um 18.20 Uhr beschenkt uns Super RTL mit zwei neue Folgen der „Weihnachtsmann & Co KG“.

Tag für Tag muss der Weihnachtsmann fleißig all die Geschenke produzieren, damit sie rechtzeitig zu Heiligabend ankommen. Doch das ist gar nicht so einfach: Immer wieder versucht Weihnachtsmanns Widersacher Grantelbart das Weihnachtsfest zu ruinieren.

Wie Scott Calvin (Tim Allen) und sein Sohn Charlie (Eric Lloyd) das Weihnachtsfest retten wollen, können Sie am 04.12. um 20:15 Uhr im Servus TV sehen.

Auch in „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ steht Weihnachten auf der Kippe: Als Weihnachtsphobiker Scott Calvin den Santa Claus an Heiligabend versehentlich vom Dach wirft, muss er seine Rolle übernehmen. Ob Calvin das Fest retten kann, ist am Sonntag (13.11.) um 20:15 Uhr auf Disney Channel zu sehen. Die Fortsetzung gibt es dann am 15.11. um 20:15 Uhr.

Noch drei Wochen bis zum ersten Advent – es wird romantisch, aber kompliziert

Auch in New York ist Weihnachten das Fest der Liebe: Im Klassiker „Christmas at the Plaza – Verliebt in New York“ soll die Historikerin Jessica – gespielt von Elizabeth Henstridge – die Weihnachtsausstellung im berühmten Plaza Hotel gestalten. Doch dabei verguckt sie sich in den Dekorateur Nick – unglücklich, dass sie schon liiert ist. Ob das gut geht, ist am kommenden Montag (14.11.) um 22 Uhr auf Super RTL zu verfolgen.

Zwei Tage später geht es ähnlich kompliziert weiter: Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsfest lernt Wurstverkäuferin Angela (Christina Milian) zwei Männer in zwei verschiedenen Welten kennen – der Realität und dem perfekten Weihnachtsdorf, in das Angela mit ihrer magischen Schneekugel gelangt. Der Weihnachtsfilm „Die Schneekugel“ läuft am 16.11. um 22.20 Uhr auf Disney Channel.

Zum ersten Mal in diesem Jahr wird der Märchenfilmklassiker am 27.11.2021 um 15:30 im Ersten ausgestrahlt.

Den Weihnachtsmann zu spielen, ist nicht immer einfach – vor allem, wenn einem ein Rentier fehlt. In „Oh du Fröhliche… Rentier Buddy rettet Weihnachten“ muss Nachwuchs-Weihnachtsmann Nick sein magisches Rentier Buddy befreien. Und verliebt sich dabei über beide Ohren in die Tierpflegerin Sandy. Doch schafft es Nick, sich seine und die Wünsche der Kinder zu erfüllen? Sehen Sie am 24.11. um 20.15 Uhr auf Super RTL selbst.

Noch zwei Wochen bis zum ersten Advent – Zeit, Wünsche zu erfüllen

Auch im Film „Weihnachtswunsch des Jahres“, der am 25.11. um 20.15 Uhr auf Super RTL zu sehen ist, wird es romantisch! Weihnachtsfrau Lucy bekommt einen besonderen Weihnachtswunsch und erfüllt sich damit unerwartet auch ihre eigenen Wünsche.

Ein Weihnachtsklassiker, der auch dieses Jahr nicht fehlen darf ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Als Aschenbrödel sich erfolgreich mit ihren Zaubernüssen auf einen großen Ball wünscht, gewinnt das Mädchen das Herz des Prinzen. Doch ihre Liebe droht zu scheitern. Der perfekte Kultfilm für einen gemütlichen Sofa-Sonntag: Das Erste zeigt ihn am 27.11. um 15.35 Uhr.

In dem Film „Schöne Bescherung“ Clark Griswold (Chevy Chase) beschert seiner Familie chaotische Weihnachten.

Noch eine Woche bis zum ersten Advent – jetzt gibt’s Chaos

Ein ruhiges Weihnachtsfest? Das ist für Clark Griswold, Oberhaupt der „Schrillen Vier“, und seine Liebsten ein unerfüllter Traum. Nachdem die Suche nach einem Tannenbaum im Durcheinander endet, explodiert noch der Festtags-Truthahn. Wie chaotisch es in dem Filmklassiker „Schöne Bescherung“ zugeht, ist um 20.15 Uhr am 04.12. auf Servus TV zu sehen.

Auch in der Komödie „Weihnachten für Einsteiger“ geht es drunter und drüber: Die junge Katharina – gespielt von Anna Fischer – umgarnt reiche Männer, die sie dann beklaut. Doch die Betrügerin gerät in die Fänge eines russischen Oligarchen. Nimmt der diebische Spaß ein Happy End? Die Auflösung gibt es am 03.12. um 23.30 Uhr im Bayrischen Rundfunk oder um 23.50 Uhr im Südwestrundfunk (SWR).