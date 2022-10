Glühwein bei 21 Grad und Sonne: Wo es in Hamburg schon diese Woche weihnachtet

Der Wetterbericht verspricht am Mittwoch 21 Grad und Sonne. Doch in Hamburg werden die spätsommerlichen Temperaturen gekonnt ignoriert. Stattdessen öffnet die erste Glühweinbude und Weihnachtsbeleuchtungen werden angeschmissen. Die MOPO erklärt, wo Hamburger bereits jetzt in Weihnachtsstimmung kommen können.

Leuchtsterne spenden warmes Licht. Eine geschmückte Tannengirlande umrahmt das Verkaufsfenster einer Holzhütte. Über die Theke geht unter anderen: heißer Kakao mit Schuss, Grog und der gute alte Glühwein. Ein Bild, das in dieser Woche Realität wird. Dabei sehen Wettervorhersagen eher nach T-Shirt, leichter Jacke und kühles Bier aus.

Hamburg: Hier wird ab Mittwoch Glühwein ausgeschenkt

Auf dem Kiez ist das egal. Das Herz der Reeperbahn bringt Hamburger ab Mittwoch in vorweihnachtliche Stimmung. Das Winterdeck auf der Bühne vor dem Operettenhaus am Spielbudenplatz (St. Pauli) öffnet den bekannten Glühweinstand. Ab Mittwoch heißt es dann von 16 bis 22 Uhr: „It’s beginning to look a lot like Christmas“.

Damit ist das Winterdeck die erste weihnachtliche Attraktion in Hamburg. Doch es dauert nicht mehr lange, dann ziehen andere nach. Am 14. November – in drei Wochen – eröffnet „Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt“: Santa Pauli auf dem Spielbudenplatz. Der Weihnachtsmarkt „Weißzauber” direkt an der Binnenalster öffnet am 17. November.

Hamburg: Wann die bekanntesten Weihnachtsmärkte öffnen

Der Weihnachtsmarkt an der St. Petri Kirche, der Weihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt, rund um das Lessingdenkmal, und der legendäre Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus (Altstadt) öffnen am 21. November.

Am Michel geht es ab dem 25. November los. Eine große Übersicht mit allen Weihnachtsmärkten finden Sie hier.