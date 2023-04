Countdown vor Hamburg-Konzert läuft: Helene Fischer soll mit Freund Thomas performen

Vor der Arena trudeln die ersten Fans ein, in der Halle werden die letzten Kabel verlegt und hinterm Gastro-Tresen die Gläser geputzt: Alles muss perfekt sein, wenn die Schlagerkönigin kommt. Hamburg steht am Dienstagabend vor dem wohl spektakulärsten Konzert des Jahres – dem Tourauftakt von Helene Fischer. Nach Rippenfraktur und verschobenem Start beginnt um 20 Uhr der Helene-„Rausch“ in der Hansestadt.

Fünf Jahre mussten sich die Fans gedulden und auch der eigentlich geplante Auftakt in Bremen Ende März verschob sich. Nun sind aber bei Deutschlands wohl größtem Star die Rippen wieder gesund – und die Mega-Tour kann beginnen. Auf Instagram verkündete sie bereits vor ein paar Tagen: „Die Freude ist riesig! Jetzt hält mich wirklich nichts mehr auf.“

Wie der Tournee-Veranstalter Live Nation mitteilte, sind nach den fünf Konzerten in Hamburg rund 70 weitere Konzerte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz geplant. Das letzte Konzert ist erst am 8. Oktober in Frankfurt am Main.

Helene Fischer spielt erstes „Rausch“-Konzert in Hamburg

Wie schon bei ihren vergangenen Tourneen kennt die 38-Jährige, die 2021 zum ersten Mal Mutter wurde, nur Superlative. Sie füllte bereits riesige Stadien und ist für ihre spektakulären Shows, bei denen sie regelmäßig am Trapez über dem Publikum schwebt, berühmt. Nach ihrer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab im vergangenen Sommer in München das bislang größte Konzert ihrer Karriere vor etwa 130.000 Fans.

Bei der „Rausch“-Tour wird es nun neben den Songs ihres gleichnamigen, aktuellen Albums auch wieder eine Menge Akrobatik und Show geben – die alle bisherigen Tourneen in den Schatten stellen sollen. Dafür hat Perfektionistin Fischer die vergangenen Monate hart gearbeitet und mit der kanadischen Akrobatik-Truppe „Cirque du Soleil“ ein fast dreistündiges Mega-Programm aus dem Boden gestampft. Wie die „Bild“ wissen will, soll sogar Fischer-Freund und Vater ihres Kindes, Akrobat Thomas Seitel, für mindestens einen Song mit durch die Luft schweben. Das Paar war seit 2018 nicht mehr gemeinsam aufgetreten.

Es gehe ihr darum, die Menschen in eine Welt zu entführen, die fernab von ihrem Alltag sei, und auf der Bühne etwas Magisches zu kreieren, hatte Fischer im vergangenen Jahr bei der Vorstellung der Tournee gesagt. „Ich freue mich wahnsinnig darauf, wieder einmal dieses Gefühl auf der Bühne zu erleben, auch die Menschen, wie gesagt, da wieder so ein bisschen abzuholen.“ In diesem Sinne: Lasset die Fischer-Festspiele beginnen!