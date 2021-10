Am Freitag waren es noch Gerüchte, am Samstagnachmittag hat Helene Fischer die guten Nachrichten nun doch bestätigt: Der deutsche Star ist schwanger! In einem Instagram-Post teilte die Sängerin die fröhliche Botschaft mit ihren Fans – und rechnete gleichzeitig mit den Medien ab.

„Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch“, schreibt Helene Fischer auf Instagram. „Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht“. Es sei ein „überwältigendes und einzigartiges Gefühl“.

Offiziell: Helene Fischer ist schwanger

Dass es sich bei der Ankündigung von Helene Fischer um eine Schwangerschaft handelt, wird deutlich, obwohl das Wort selbst gar nicht fällt. Denn bereits am Freitag hatte die „Bild“ berichtet, dass die 37-Jährige und ihr Lebensgefährte Thomas Seitel ein Kind erwarten würden – und dabei auf das „allerengste“ Umfeld des Stars verwiesen.

Zunächst hatte die Sängerin dazu geschwiegen. In ihrem Post erklärte sie jetzt, dass sie „etwas gebraucht“ habe, um sich eine Reaktion zu überlegen. „Ihr wisst, dass ich mein Privatleben zum Schutz schon immer unter Verschluss gehalten habe und doch schaffen es die Medien immer wieder, darüber zu spekulieren, zu berichten, zu urteilen, fiktive Geschichten zu erfinden und Unwahrheiten zu streuen, die mich schon seit soo vielen Jahren wütend und traurig zugleich machen“, schreibt sie.

Helene Fischer: Enttäuscht von Vertrauenspersonen

Nun habe es wohl Menschen in ihrem persönlichen Umfeld gegeben, die „anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben“. Das enttäusche sie in diesem Fall am meisten.

Weitere Details gibt die Sängerin nicht preis: Laut „Bild“ ist die Sängerin bereits im vierten Monat. In ihrem Statement heißt es nun aber, die werdenden Eltern hätten das Geheimnis deutlich länger geheim halten können, als es die Medien berichten würden. Alle geplanten Konzerte der Sängerin sollen nächstes Jahr aber stattfinden.

Auf ein Bild des Babybauchs müssen Fans aber noch warten – zu dem Text postet Fischer lediglich ein Bild von ihrem Gesicht.