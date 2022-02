Auf diese Serien können Fantasy-Freaks und Science-Fiction-Fans sich jetzt freuen

Spüren Sie es auch? Dieses Kribbeln im Bauch, wenn Sie die Bilder auf dieser Seite sehen? Nein? Dann ist der Text vermutlich nix für Sie. Aber Fantasy-Freaks und Science-Fiction-Nerds wie ich wissen: Das könnte ein großes Serien-Jahr werden. Wenn, ja wenn die Fortsetzungen und Spin-offs nicht schwächeln. Bitte nicht! Ein Problem offenbart sich leider sofort: Ganze fünf Anbieter müsste man abonnieren, um alle Empfehlungen hier sehen zu können.

Star Trek: Picard und Strange New Worlds

Star-Trek-Puristinnen und -Puristen haben ja ein ambivalentes Verhältnis zu allem, was nach … sagen wir Voyager kam. Aber die Picard-Serie mit dem Elder Statesman des Trekkie-Universums, Patrick Stewart, als Ex-Sternenflotten-Offizier Jean-Luc Picard in Rente konnte allein schon mit der nostalgischen Besetzung punkten, immerhin tauchen neben dem Titel-Protagonisten auch der Android Data oder die ehemalige Borg Seven of Nine auf.

Allerdings: Die etwas abstruse letzte Folge (kein tiefergehender Spoiler an dieser Stelle) ließe auch Schlimmes erahnen für die zweite Staffel, die im März auf Amazon Prime läuft. Immerhin erwartet Trekkies, wenn Paramount+ im Sommer auch hierzulande startet, noch das Spin-off (neudeutsch für Ableger) Strange New Worlds. Und neue Folgen von Star Trek: Discovery, das der neue Player am Streaming-Himmel Netflix entrissen hat.

Star Wars: Obi Wan Kenobi

Noch wissen wir wenig über die neue Star-Wars-Serie Obi Wan Kenobi (wohl ab Mai auf Disney+). Aber das, was bekannt ist, klingt vielversprechend: Die Serie spielt neun Jahre vor der Handlung des allerersten Films Krieg der Sterne (1977). Und der titelgebende Obi Wan wird – wie schon in den Episoden I bis III – von keinem Geringeren gespielt als Ewan McGregor. Und ein weiterer alter Bekannter spielt Widersacher Darth Vader: Hayden Christensen. Kenobi hat sich in die Wüste zurückgezogen. Wird aber auf seine alten Tage noch mal gebraucht …

Der erste Teaser-Trailer sorgt auch schon für ein wohliges Star-Wars-Gefühl. So eine Mischung aus den vertrauten Siebziger-Jahre-Schnitten und aktuellem Popcorn-Kino-Bombast. Wie das zugegebenermaßen auch die beiden anderen Star-Wars-Serien von Disney+, The Book of Boba Fett und vor allem The Mandalorian, ganz gut geschafft haben. Die MOPO hat ein gutes Gefühl!

Stranger Things 4

Endlich, endlich, endlich. Das dürften sich im Fall der vierten Staffel von Stranger Things tatsächlich nicht nur Grusel- und Fantasy-Freaks denken. Zu begeisternd war die Serie für alle möglichen Zielgruppen. Ein bisschen Horror, ein bisschen SciFi, ein bisschen Teenie-Serie. Und vor allem … dieser grandiose 80er-Jahre-Vibe zwischen Ghostbusters und E.T.! Einfach nur schön.

Nach offenbar coronabedingten Verschiebungen ist es im Sommer auf Netflix so weit. Klar ist natürlich, dass, wie schon in den vorherigen Staffeln, wieder eine übernatürliche Macht aus der Parallelwelt „Upside down“ den Serien-Teenies Probleme bereiten wird. Viel entscheidender für Fans: Was ist mit Polizeichef Jim Hopper? Diverse Trailer zeigen: Er ist wohl doch nicht tot, sondern in einem russischen Gefangenenlager. Und wie geht es weiter mit der Romanze zwischen Mike und der nach Kalifornien gezogenen Elfie? Offenbar kommt es zum Liebes- und Grusel-Showdown in den Ferien …

Game of Thrones: House of the Dragon

Einige Fans der Fantasy-Serie Game of Thrones waren nicht einfach enttäuscht von der achten und letzten Staffel, die ohne Romanvorlage auskommen musste – viele waren regelrecht wütend. So sehr, dass sie eine Petition starteten, dass die Staffel neu gedreht werden müsse, sobald Autor George R.R. Martin mit dem letzten Buch der Romanserie fertig ist. Entsprechend skeptisch dürften viele sein, was das von HBO angekündigte Prequel (also vor der eigentlichen Serie spielend) angeht.

Aber Martin hat schon Schnipsel gesehen und ist begeistert. Auf seiner Website schreibt er: „Ich liebe es. Es ist dunkel, es ist kraftvoll, es ist tiefgründig. Genau so, wie ich meine epische Fantasy mag.“ House of the Dragon basiert auf Martins Buchvorlage „Feuer und Blut“ und spielt rund 200 Jahre vor der Original-Serie. Behandelt werden Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen mit seinen Drachen. Trailer-Eindruck: wohlig-vertrautes Westeros-Gefühl! Der Start-Termin ist noch unklar, hierzulande läuft die Serie definitiv 2022 auf Sky.

Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Die Herr-der-Ringe-Serie Die Ringe der Macht soll ab 2. September auf Amazon Prime laufen. Bis auf das Startdatum sind nur wenige Details bekannt. Amazon achtet auch penibel darauf, dass kaum Infos nach draußen dringen. Was klar ist: Die Fallhöhe ist im Vergleich zur Film-Trilogie von Peter Jackson die höchste bei den hier vorgestellten Serien. Es könnte aber grandios werden.

Die Serie spielt im Zweiten Zeitalter von Mittelerde, also Tausende Jahre vor der Handlung um Frodo & Co., ein Wiedersehen gibt es mit Elbenkönigin Galadriel. Wir warten gespannt auf weitere mythische Details.