Für „Herr der Ringe“-Fans wird nächstes Jahr eine einzige Party: Schon 2017 hatte Amazon angekündigt, sich die weltweiten Fernsehrechte für die legendäre Fantasy-Saga von J.R.R. Tolkien gesichert und die Verfilmung einer Vorgeschichte von „Herr der Ringe“ angekündigt – nun ist es so weit: Der Streaming-Riese verkündete den Start der Serie.

Die mit Spannung erwartete Verfilmung von Amazon Studios soll im September 2022 Premiere feiern. Das Streaming-Unternehmen gab den Starttermin für die noch titellose „Lord of the Rings“-Serie am Montag (Ortszeit) bekannt. Dazu veröffentlichte Amazon das Foto von einer Mittelerde-Landschaft mit einem imposanten Schloss. Die Dreharbeiten für die erste Staffel seien in Neuseeland abgeschlossen worden, hieß es weiter.

„Herr der Ringe“-Triologie wurde mit 17 Oscars ausgezeichnet

Das Studio arbeitet unter anderem mit dem Nachlass des verstorbenen britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien zusammen. Es sind mehrere Staffeln geplant. Zum Ensemble-Cast gehören Schauspielerinnen und Schauspieler wie Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Ema Horvath und Benjamin Walker. Die Regie übernimmt unter anderen der Spanier Juan Antonio Bayona.

Das hier könnte Sie auch interessieren: „Für Herr der Ringe“: Agentur sucht Darsteller mit außergewöhnlichen Merkmalen

Tolkiens Werke gehören zu den erfolgreichsten der Literaturgeschichte. Die dreiteilige Verfilmung unter der Regie des Neuseeländers Peter Jackson („Die Gefährten“, 2001; „Die zwei Türme“, 2002; „Die Rückkehr des Königs“, 2003) gewann 17 Oscars. Die Film-Trilogie mit Stars wie Elijah Wood, Viggo Mortensen und Liv Tyler spielte weltweit annähernd drei Milliarden US-Dollar ein. (alp/dpa)