Kostenfalle! Warum Sie vom Festnetz nicht einfach auf dem Handy anrufen sollten

Teure Telefonate sind auch im Flatrate-Zeitalter keine Seltenheit – gerade aus dem Festnetz. Eine Marktanalyse zeigt, warum man vor dem Griff zum Hörer lieber die Preise checken sollte.

Wer vom Festnetz aus ein Handy anruft, muss häufig tief in die Tasche greifen. Gespräche vom Festnetz zum Handy innerhalb Deutschlands können bis zu 22 Cent die Minute kosten. Das ergibt eine Marktanalyse des Vergleichsportals Verivox.

Mit dem Festnetztelefon ein Handy in Deutschland anzurufen, sei in etwa so teuer wie ein Handygespräch nach Spanien oder Italien. Kurios: Wer ins Ausland telefonieren möchte, sollte das wiederum in aller Regel per Festnetz tun. Denn die Kosten für ein solches Gespräch belaufen sich laut Verivox meist nur auf ein Zehntel des Handy-Preises.

Vor dem Anruf Preise checken

Es lohnt sich also, vor dem Griff zum Hörer im Zweifel noch einmal einen Blick in die Preisliste seines Vertrags zu werfen. Bei Festnetz-Telefontarifen sind kostenlose Gespräche in die deutschen Mobilfunknetze nämlich die Ausnahme, so Verivox. Vom Handy aus ein Festnetztelefon anzurufen, ist weniger riskant: Viele Handytarife haben Allnet-Flats, die eine Telefonpauschale für Gespräche in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze beinhalten.

Zehn große Festnetzanbieter wurden für die Analyse unter die Lupe genommen. Die Preise reichten von 9,8 bis 21,9 Cent pro Minute für innerdeutsche Gespräche vom Festnetz aufs Handy. Ausnahme: O2 erhebt den Angaben zufolge keine Zusatzgebühren für Anrufe vom Festnetz aufs Handy innerhalb Deutschlands. (dpa)