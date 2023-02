Die Zeitumstellung hat den Tagesablauf kräftig durcheinandergebracht. Warum die innere Uhr wichtig für die Gesundheit ist und wie sie eingestellt werden kann, erklärt der Hamburger Gesundheits-Experte Arlow Pieniak.

Am vergangenen Wochenende haben wir die Uhren um eine Stunde zurückgedreht. Die Zeitumstellung Ende Oktober ist für mich jedes Jahr wieder der Moment, in dem mir auffällt, wie früh es im Winter abends dunkel wird. Ich bin wirklich kein Frühaufsteher, damit habe ich mich abgefunden. Eine Stunde früher aufstehen? Kommt für mich nicht infrage.

Ernährung, Bewegung, Training: Arlow Pieniak weiß, wie es geht. Er ist der MOPO-Fitmacher. Patrick Sun Ernährung, Bewegung, Training: Arlow Pieniak weiß, wie es geht. Er ist der MOPO-Fitmacher.

Die Zeitumstellung bedeutet für mich also, dass ich auf einen Schlag pro Tag eine Stunde weniger Tageslicht bekomme. Und die Aussicht, dass das die kommenden Monate erst mal so bleiben wird, ist auch nicht so schön. Aber gut, ich muss damit leben, denn den Lauf der Planeten werde ich nicht ändern.

Die Relevanz der inneren Uhr für die Gesundheit

Aber wir Menschen brauchen Tageslicht, um unseren Stoffwechsel zu erhalten. Über die Produktion von Vitamin D, für die Sonnenlicht unerlässlich ist, möchte ich gar nicht sprechen.

Mir geht es heute darum, dass Licht für das Stellen unserer inneren Uhr wichtig ist. Denn unsere innere Uhr bestimmt unseren Tagesablauf. Wann wir wach werden (wenn das nicht der Wecker erledigt), wann wir müde werden. Wann wir sportlich leistungsfähig sind und wann nicht. Wann wir Hunger bekommen. Wann wir abends müde werden und wie gut wir dann schlafen.

Wenn wir diese innere Uhr nicht täglich stellen, dann kann sie sich verschieben, uns aus dem Rhythmus bringen. Die Folge können Müdigkeit, schlechtes Immunsystem und Stress sein. Was muss man also tun, um die innere Uhr zu stellen?

Zeitumstellung: So stellen Sie Ihre innere Uhr

Dazu brauchen wir Tageslicht, vor allem innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Aufstehen. Das kann bedeuten, dass wir uns direkt nach dem Verlassen des Bettes erst mal zehn Minuten auf den Balkon, in den Garten oder an das weit geöffnete Fenster stellen und in den Himmel schauen. Das kann bedeuten, dass wir rausgehen und eine kleine Runde um den Block drehen. Da haben es Hundebesitzer sicher leichter mit der Motivation.

Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher. Patrick Sun Der MOPO-Fitmacher Arlow Pieniak ist Personal Trainer und unterstützt Menschen dabei, nachhaltig ein gesundes, schmerzfreies Leben zu führen – in seinem Studio in Eimsbüttel und als „MOPO-Fitmacher“. Folgen Sie Pieniak auch auf Instagram: @workittraininghamburg Haben Sie eine Frage an unseren Experten? Schreiben Sie uns an fitmacher@mopo.de!

Und im Winter, wenn es beim Aufstehen noch dunkel ist? Dann können Tageslichtlampen eine gute Alternative sein. Auch hier gilt: Zehn Minuten vor die Lampe setzen und schauen, dass das Licht nicht in den Augen wehtut. Das reicht aus, um die innere Uhr zu stellen.

