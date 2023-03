Hamburger Experte: So gelingt die Sport-Routine

Viele Menschen wünschen sich, regelmäßig Sport zu treiben. Tun es aber nicht. Sie denken sich: Wenn ich nur den Einstieg finden würde, wäre es irgendwann nicht mehr anstrengend und würde keine Überwindung mehr kosten. Dann wären all die positiven Effekte da und ich wäre glücklich und gesund. Aber leider ist der Einstieg so schwer …

Ich überspitze, doch das Problem wird sicher deutlich: Es hängt nicht an dem einen Punkt, dem Einstieg. Der Einstieg wird überbewertet. Mit Sport oder Training zu beginnen, ist ein Prozess. Und wie bei jedem Prozess geht erst mal eine Menge schief!

Motivations-Killer: Frustration durch falsche Technik

Sie denken, Laufen ist eine gute Idee. Grundsätzlich ja, aber viele Menschen haben nicht die Voraussetzungen, um einfach loszulaufen. Muskeln und Sehnen sind auf ein Training aus dem Stand nicht vorbereitet. Eine Ausdauerverbesserung lässt sich schnell erzielen, die physische Anpassung dauert länger. Verletzungen sind recht wahrscheinlich. Frust ist programmiert – und Sie sind zurück auf null.

Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher. Patrick Sun Der MOPO-Fitmacher Arlow Pieniak ist Personal Trainer und unterstützt Menschen dabei, nachhaltig ein gesundes, schmerzfreies Leben zu führen – in seinem Studio in Eimsbüttel und als „MOPO-Fitmacher“. Folgen Sie Pieniak auch auf Instagram: @workittraininghamburg Haben Sie eine Frage an unseren Experten? Schreiben Sie uns an fitmacher@mopo.de!

Jeder Einstieg ist mühsam. Ob Sie nun laufen, tanzen oder Fitnesstraining machen wollen. Am Anfang werden u.a. Schmerzen auftreten. Und dann müssen Sie etwas ändern – bessere Technik, bessere Regeneration, was auch immer. Eine häufige Folge ist leider: Die Lust geht verloren.

Abwechslungsreiches Training für motivierende Erfolge

Wenn Sie den Einstieg nachhaltig schaffen wollen, dann müssen Sie sich aufraffen. Und dann werden Sie merken, dass die Leistungen nach den anfänglichen Erfolgen schnell stagnieren. Ab hier wird es spannend: Sie müssen sich mit der Materie auseinandersetzen. Man wird nicht besser im Laufen oder jeder anderen Sportart, indem man drei Mal pro Woche die gleiche Strecke in der gleichen Zeit läuft. Jede Sportart ist anders, jede Trainingsform erfordert unterschiedliche Skills und unterschiedliches Wissen.

Sie sehen: „Den Einstieg finden“ ist ein ziemliches Theater. Es geht vielmehr darum, sich mit dem ganzen Prozess auseinanderzusetzen. Wenn Sie das nicht wissen, werden Sie schnell enttäuscht, geben auf und glauben weiterhin, dass Sie den richtigen Einstieg noch nicht gefunden haben. Wenn Sie das aber vorher wissen, können Sie sich überlegen, ob Sie das alles in Kauf nehmen wollen, und können sich klarmachen, was Sie dafür an Lebensqualität bekommen. Und wer sich auf Basis vollständiger Informationen für Training entscheidet – der bleibt dann auch dabei.