Gesundheitsexperte: Warum Vitaminpillen und Co bestenfalls überflüssig sind

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist riesig. Und ist irgendwo viel Geld zu verdienen, wirken Konzerne mit irren Marketingbudgets auf uns ein, bis wir der Überzeugung sind: Ohne dieses Produkt kann ich nicht leben! Aber brauchen wir wirklich Nahrungsergänzungsmittel?

Die Meinungen gehen auch in der Fachwelt auseinander und reichen von „Lebensretter“ über „Macht nichts, bringt aber nichts“ bis hin zu „Vorsicht, das ist schädlich!“. Und nun? Hilfreich ist es, sich das Problem, das mit den Nahrungsergänzungsmitteln angegangen werden soll, bewusst zu machen und davon ausgehend zu entscheiden, ob ein solches Produkt da hilfreich ist oder eben nicht. Ich habe da drei Szenarien für Sie.

Fitmacher: MOPO-Experte rechnet mit Vitaminpillen ab

Erstes Szenario: Sie gehen zum Arzt, der stellt einen Mangel an Vitamin D, B12 und Magnesium fest. Er empfiehlt Ihnen drei Produkte aus der Apotheke und gibt Ihnen eine klare Dosierung an die Hand. Sie nehmen die Produkte ein paar Wochen, lassen im Idealfall dann Ihr Blut wieder checken, stellen eine Verbesserung der Werte fest, es geht Ihnen besser und Sie setzen die Mittel wieder ab. An dem Szenario habe ich wenig auszusetzen.

Arlow Pieniak ist der MOPO-Fitmacher. Der MOPO-Fitmacher Arlow Pieniak ist Personal Trainer und unterstützt Menschen dabei, nachhaltig ein gesundes, schmerzfreies Leben zu führen – in seinem Studio in Eimsbüttel und als „MOPO-Fitmacher".

Zweites Szenario: Ihr Heilpraktiker stellt Ihnen einen Mix zusammen aus Kügelchen, geriebenen Knollen aus Südamerika und diversen Mikronährstoffen. Sie glauben ganz fest daran, dass es Ihnen davon besser gehen wird und – genau das passiert auch. In diesem Szenario schafft es immerhin jemand, Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Problem dürfte wohl vor allem sein, die Kosten im Rahmen zu halten.

Drittes Szenario: Sie stehen im Drogeriemarkt und sind irgendwie unzufrieden mit sich und Ihrem Körper. Sie fühlen sich seit Wochen schlapp und überlastet und möchten das ändern. Sollten Sie jetzt Nahrungsergänzungsmittel kaufen, auf deren Packung steht, dass es Ihnen davon besser geht? Nein, denn Sie wissen nicht, ob Ihnen überhaupt etwas fehlt und, wenn ja, was – und sollten vermutlich eher etwas an Ihrem Lebensstil ändern. Das ist aber deutlich unbequemer als für ein paar Euro eine Packung (vermeintliche) Gesundheit zu kaufen. Mehr schlafen, ausreichend trinken und mittags Sonnenlicht tanken hilft sicher mehr als zehn Packungen aus der Drogerie.