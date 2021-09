Smartphones kollabieren schnell : So schützen Sie Ihr Handy vor dem Hitze-Tod

Hannover –

Puh, ist das heiß. Nicht nur für uns, sondern auch für unseren ständigen Begleiter – das Smartphone. Die Hitze kann dem Gerät ganz schön zusetzen – im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Akkubrand kommen. Doch mit ein paar simplen Tricks können Sie Ihr Handy vor dem Hitzekollaps schützen.

Die ideale Temperatur für ein Smartphone liegt eigentlich bei etwa 20 Grad. Wenn das Handy jedoch zu heiß wird, kann besonders der Akku bleibenden Schaden nehmen. Wenn die Temperaturen steigen, laufen elektrochemische Prozesse schneller ab. Der Akku altert dadurch schneller, die Kapazität sinkt und die Selbstentladung steigt. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Akkubrand kommen.

Das Handy sollte grundsätzlich nicht in der prallen Sonne liegen

Pralle Sonne beschädigt zudem die Flüssigkristalle im Display. Das führt zu einem Bildschirmflimmern. Häufig ist das Flimmern nur vorübergehend, der Bildschirm kann jedoch auch dauerhaft kaputtgehen. Neben dem Akku und Display können auch Mechanik und Prozessoren durch hohe Temperaturen und Sonneneinstrahlung bleibenden Schaden nehmen.

Grundsätzlich gilt: Das Handy sollte nie lange in der prallen Sonne liegen. Besonders gefährdet sind Geräte mit schwarzen Gehäusen – sie heizen sich extrem auf.

Wer sein Smartphone im Sommer dabei hat, sollte es mindestens in den Schatten legen. Am Strand oder Badesee kann es zur Not auch mit einem Handtuch abgedeckt werden. Besser ist es allerdings, das Handy in der Tasche zu verstauen oder gleich zu Hause zu lassen. Wenn das Smartphone im Auto bleibt, sollte es im Kofferraum gelagert werden, denn das ist der kühlste Platz im Fahrzeug.

Handy-Hüllen aus Stoff eignen sich gut für Hitze

Auch eine gute Hülle kann das Smartphone am Strand oder Badesee vor Hitze, Sand und Wasser schützen. Am besten eignen sich Hüllen aus Stoff, Leder oder Neopren. Schutzhüllen aus Plastik sind dagegen nicht empfehlenswert: Durch die Hitze können die Plastikhüllen schmelzen und auf dem Handy festkleben.

Einige Smartphones warnen ihre Besitzer, wenn sie zu überhitzen drohen. Doch nicht alle Geräte verfügen aber über diese Funktion. Alternativ gibt es auch Apps, mit denen sich die Temperatur überwachen lässt.

Wenn ein Smartphone tatsächlich überhitzt, schaltet es sich häufig selber aus. Geschieht das nicht automatisch, muss man nachhelfen und das Handy abschalten, bis es sich wieder abgekühlt hat – und das Smartphone ein bisschen besser schonen. (wb)