Neue WhatsApp-Funktion kommt – es gibt aber ein Problem

In Video-Calls auf dem Desktop ist es längst üblich, dass man seinen Bildschirm mit den anderen Teilnehmenden teilen kann. WhatsApp führt diese Funktion nun auch ein. Künftig können Sie also Ihr Handy-Display mit einem oder mehreren Gegenübern teilen. Aber aufgepasst! Ein Datenschutz-Problem sollten Sie dabei bedenken.

Schon längst ist der WhatsApp-Messenger des Meta-Konzerns (früher Facebook) deutlich mehr als eine einfache SMS-Alternative. Am Dienstag verkündete Konzern-Chef Mark Zuckerberg die nächste Neuerung: Display-Teilen bei Videocalls wird nun möglich. Praktisch, wenn man eine Präsentation per Handy zeigen oder auch einfach Familienbilder mit den Liebsten anschauen will.

Worauf Sie unbedingt achten sollten beim Teilen

Allerdings: Unbedingt beachten sollten Sie dabei, dass Mitschauende auch Passwörter, Zahlungsdaten oder auch mitunter peinliche private Nachrichten sehen könnten, wenn diese beim Call auf dem Display auftauchen. Allerdings betont WhatsApp, dass Außenstehende weiter kaum zugreifen können – wie auch sonst bei dem Messenger: „Die Bildschirmfreigabe ist durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt und wird niemals von WhatsApp aufgezeichnet.“

Und so einfach soll es gehen: Wenn Sie den Bildschirm teilen wollen, gibt es künftig bei Videocalls einen „Freigeben“-Button in der Chatleiste, auf den Sie tippen. Und ab wann gilt das Ganze? An sich „ab jetzt“, so der Konzern. Meist dauert es aber ein paar Tage, bis alle Nutzenden auch wirklich über das Feature verfügen. Oft muss erst auf eine neue Version der App geupdatet werden. (mp)