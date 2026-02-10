Das tägliche Wortwechsel online: So lösen Sie das Rätsel

Finden Sie das Wort in 6 Versuchen. Jeder Versuch muss mit einem gültigen Wort erfolgen. Drücken Sie zum Raten die Eingabetaste. Nach jedem Versuch ändert sich die Farbe der Kästchen, um anzuzeigen, wie nahe Sie dem Wort sind. Grün bedeutet, dass sich der Buchstabe an der richtigen Stelle im Wort befindet. Orange bedeutet, dass der Buchstabe im Wort vorkommt, sich aber nicht an der richtigen Stelle im Wort befindet.

Sie lieben Rätsel und Wortspiele? Neben dem täglichen Wortwechsel finden Sie bei der MOPO auch eine neue Wortsuche, ein tägliches Kreuzworträtsel sowie zwei Sudoku-Rätsel in den Schwierigkeitsstufen leicht und schwer – alles kostenlos und direkt online spielbar.