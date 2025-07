Sudoku schwer – hier täglich kostenlos online spielen

Denksport für die Bahnfahrt, die Mittagspause oder den Feierabend: Jeden Tag warten hier online neue Sudokus auf Sie. Viel Spaß beim Lösen des beliebten Logikrätsels.

Das tägliche Sudoku – schwer

Sudoku-Regeln einfach erklärt

Ziel eines jeden Sudokus ist es, das komplette Spielfeld mit den Ziffern 1 bis 9 auszufüllen, und zwar so, dass in jeder Spalte, jeder Zeile und jedem 3×3-Unterquadrat jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal vorkommt. Einige Ziffern sind zum Start bereits vorgegeben.

Sie mögen Logikrätsel? Neben diesem Sudoku in der schweren Version finden Sie bei der MOPO auch ein Sudoku leicht für den entspannten Einstieg, ein tägliches Kreuzworträtsel, unsere Wortsuche und den Wortwechsel – alles kostenlos und direkt online spielbar.

Sudoku: So füllen Sie das Spielfeld online aus

Klicken Sie mit der Maus (Computer) auf eines der Felder und wählen Sie auf der Tastatur oder in der Übersicht rechts eine Ziffer von 1 bis 9 aus. In der Mobilansicht klicken Sie auf ein Feld und wählen dann unter dem Spielfeld eine der Ziffern aus, die dort zur Verfügung stehen. Sie können mit Klick auf die einzelnen Felder und die Rücktaste Ihrer Tastatur die Ziffern auch wieder löschen. Über den Pfeil „Rückgängig“ können Sie einzelne Schritte rückgängig machen.

Mit Klick auf „Entfernen“ können Sie eine einzelne Zahl oder alle Angaben im Rätsel löschen und das Sudoku komplett neu starten. Über „Hinweis“ können Sie ein Menü aufklappen, um einzelne Zahlen oder auch das ganze Rätsel zu prüfen oder Zahlen zu enthüllen.

Um Hilfsnotizen zu verwenden, erst auf die gleichnamige Schaltfläche und dann die gewünschte Ziffer klicken. Um das Hilfsnotizen-Menü zu verlassen, einfach erneut auf „Hilfsnotizen“ klicken. Mit dem Stempel können mehrere Ziffern auf einmal in das Gitter eingeben werden. Einfach den Stempel auswählen und auf die Felder klicken/tippen, in die die ausgewählte Ziffer eintragen werden soll.

Fünf Fakten über Sudoku, die Sie vielleicht noch nicht kannten

1. Die Wurzeln liegen nicht in Japan

Auch wenn der Name danach klingt: Sudoku wurde nicht in Tokio erfunden, sondern in den USA. 1979 tauchte das Zahlenrätsel dort unter dem Titel Number Place auf. Erst in den 1980ern landete es in Japan und trat von dort seinen Siegeszug um die Welt an.

2. Mathematisch gedacht wurde früher schon

Der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler entwickelte im 18. Jahrhundert sogenannte „lateinische Quadrate“. Ein Zahlengitter mit System, das dem Sudoku erstaunlich ähnlich war. Nur die Blockstruktur fehlte noch.

3. Der große Hype kam spät

Erst 2005 veröffentlichte die britische Times täglich ein Sudoku und machte daraus ein Massenphänomen. Seither wird getüftelt: im Bus, am Küchentisch, in der App.

4. Gut fürs Gehirn ist es auch

Sudoku fördert Konzentration und logisches Denken. Es fordert das Kurzzeitgedächtnis und liefert damit eine Art Alltags-Workout für den Kopf. Wissenschaftlich empfohlen? Nicht direkt. Aber schaden kann’s nicht.

5. Es gibt mehr Sudokus als Sterne

Mehr als 6,7 Trilliarden verschiedene 9×9-Gitter sind möglich. Zum Vergleich: In der Milchstraße vermuten Astronomen zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne. Rätseln kann man also noch eine Weile.