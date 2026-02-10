Sudoku-Regeln einfach erklärt

Ziel eines jeden Sudokus ist es, das komplette Spielfeld mit den Ziffern 1 bis 9 auszufüllen, und zwar so, dass in jeder Spalte, jeder Zeile und jedem 3×3-Unterquadrat jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal vorkommt. Einige Ziffern sind zum Start bereits vorgegeben.

Sie mögen Logikrätsel? Neben diesem Sudoku in der leichten Version finden Sie bei der MOPO auch ein Sudoku schwer für geübte Tüftlerinnen und Tüftler, ein tägliches Kreuzworträtsel, unsere Wortsuche und den Wortwechsel – alles kostenlos und direkt online spielbar.

Sudokuonline spielen: So geht's Schritt für Schritt

Klicken Sie mit der Maus (Computer) auf eines der Felder und wählen Sie auf der Tastatur oder in der Übersicht rechts eine Ziffer von 1 bis 9 aus. In der Mobilansicht klicken Sie auf ein Feld und wählen dann unter dem Spielfeld eine der Ziffern aus, die dort zur Verfügung stehen.

Sie können mit Klick auf die einzelnen Felder und die Rücktaste Ihrer Tastatur die Ziffern auch wieder löschen. Über den Pfeil „Rückgängig“ können Sie einzelne Schritte rückgängig machen. Mit Klick auf „Entfernen“ können Sie eine einzelne Zahl oder alle Angaben im Rätsel löschen und das Sudoku komplett neu starten. Über „Hinweis“ können Sie ein Menü aufklappen, um einzelne Zahlen oder auch das ganze Rätsel zu prüfen oder Zahlen zu enthüllen.

Um Hilfsnotizen zu verwenden, erst auf die gleichnamige Schaltfläche und dann die gewünschte Ziffer klicken. Um das Hilfsnotizen-Menü zu verlassen, einfach erneut auf „Hilfsnotizen“ klicken. Mit dem Stempel können mehrere Ziffern auf einmal in das Gitter eingeben werden. Einfach den Stempel auswählen und auf die Felder klicken/tippen, in die die ausgewählte Ziffer eintragen werden soll.