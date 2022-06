Mysteriös: Wie kam es zu dieser gewaltigen Explosion im Hamburger Hafen?

Die neue Folge unseres Geschichts-Podcasts „Der Tag, an dem…“ ist online. Diesmal geht es um den 2. Juli 1622. Das ist der Tag, an dem 45 Menschen bei einer Schiffsexplosion starben. Genau 400 Jahre sind seither vergangen.

Der Hamburger Historiker Professor Jörgen Bracker, ehemals Leiter des Museums für Hamburgische Geschichte, hat ein Buch über das Ereignis geschrieben. Es handelt sich zwar um einen Roman, aber Bracker hat den Anspruch, so nah wie möglich bei den Tatsachen zu bleiben. Bracker ist überzeugt, dass das Schiff nur deshalb explodierte, weil es heimlich in großen Mengen Schwarzpulver an Bord hatte. Es sei – da ist sich Bracker sicher – ein Schmugglerschiff gewesen.

Am 2. Juli 1622 explodiert ein Segelschiff auf der Elbe vor Neumühlen. Aber warum? Professor Jögen Bracker hat jetzt einen Roman über das Ereignis geschrieben

In unserem Podcast unterhalten sich MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer über den Dreißigjährigen Krieg. Weil Baumeister Johan van Valckenburgh die Stadt in eine uneinnehmbare Festung verwandelt hatte, war Hamburg unangreifbar.

Olaf Wunder und Matthias Lorenz-Meyer reden über den Dreißigjährigen Krieg

Während der Rest Deutschlands in Schutt und Asche gelegt wurde, erlebte die Hansestadt im Schutz der Wälle und Bastionen eine Blütezeit. Dabei spielt der Waffenschmuggel eine nicht unerhebliche Rolle. Hamburg war Hauptwaffenlieferant in Europa, versorgte alle Kriegsparteien mit Schwarzpulver und Musketen – und verdiente bei jeder Schlacht, die geschlagen wurde mit.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt

Brackers Buch ist übrigens sehr lesenswert. Es trägt den Titel: „1622 – ein erbärmliches Unglück“ und ist erschienen im Verlag KJM, 20 Euro.