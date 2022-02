Zwei HSV-Stars kommen ins KZ, der eine als Häftling, der andere als Kommandant

Spannende Unterhaltung bei unserem neuen Podcast aus der Reihe „Der Tag, an dem…“ Diesmal: der 18. Dezember 1921. An diesem Tag stand Asbjörn Halvorsen zum ersten Mal in einem Ligaspiel für den HSV auf dem Platz. 100 Jahre sind seither vergangen.

Gemeinsam mit Torjäger Tull Harder war der Norweger der Führungsspieler des HSV der 20er Jahre. Harder und Halvorsen trugen entscheidend dazu bei, dass die Mannschaft 1923 und 1928 die Deutsche Meisterschaft gewann.

In der NS-Zeit leistete der eine Widerstand gegen die Nazis und wurde ins Konzentrationslager gesperrt. Der andere kam zwar auch ins KZ – aber als Kommandant. Über zwei Freunde vom Fußballplatz und ihre völlig unterschiedlichen Lebenswege unterhalten sich in unserem Podcast „Der Tag, an dem…“ Matthias Lorenz-Meyer und MOPO-Chefreporter Olaf Wunder.

