Zum Tode verurteilt: Nur mit viel Glück überlebte der Hamburger Ludwig Baumann

Die neue Folge unseres historischen Podcast „Der Tag, an dem…" ist jetzt online.

Diesmal geht es um den 30. Juni 1942: MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer sprechen im Podcast über den damals 20-jährigen Hamburger Marinesoldaten Ludwig Baumann, der an diesem Tag von einem Kriegsgericht in Bordeaux zum Tode verurteilt wurde.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt

Eine Initiative will eine Straße in Rotherbaum nach Baumann umbenennen

Baumann hatte sich entschlossen, nicht für Hitler zu kämpfen und niemanden töten zu wollen – und plante über das von Deutschen nicht besetzte Vichy-Frankreich und Marokko in die USA fliehen. Doch unterwegs wurde er festgenommen und wegen Fahnenflucht angeklagt.

Baumann überlebte mit viel Glück – und gründete nach dem Krieg die „Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz“, kämpfte um Rehabilitierung von Deserteuren, Kriegsdienstverweigerern und sogenannten Wehrkraftzersetzern.

Eine Initiative fordert, die Sedanstraße in Rotherbaum (benannt nach einer Schlacht des Deutsch-Französischen Krieges) in Ludwig-Baumann-Straße umzubenennen. Symbolisch wurde eine Umbenennung bereits vorgenommen.

Hamburgs Geschichte zum Anhören

Den neuen historischen Podcast zu „Der Tag, an dem …" finden Sie jeden Freitag ab 16 Uhr

