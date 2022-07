Weltberühmt und berüchtigt: Die Herbertstraße feiert 100. Geburtstag

Der 17. Juli 1922. Der Tag, an dem die weltberühmte Herbertstraße ihre Namen bekam. Die neue Folge des Geschichts-Podcast „Der Tag, an dem…“ ist online. Hören Sie doch mal rein!

Eine Bordellstraße ist sie schon sehr viel länger, aber anfangs heißt sie Heinrichstraße. Erst 1922, und zwar am 17. Juli, benennen die regierenden Sozialdemokraten und ihr linksliberaler Koalitionspartner DDP sie um. Mit anderen Worten: Sie feiert Geburtstag. Seit genau 100 Jahre trägt sie nun den Namen, unter dem sie weltberühmt wurde: Herbertstraße.

Es sind die Nazis, die die Sichtblenden 1933 aufstellen lassen – um das „sittenwidrige Geschehen“ aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit zu verbannen.

Für Autos gesperrt, und doch gibt es so viel Verkehr

Sie ist 60 Meter lang und sieben Meter breit und eine Straße voller Widersprüche: einerseits abgesperrt und doch rund um die Uhr offen. Läden gibt es eigentlich nicht, aber trotzdem jede Menge Schaufenster. Und obwohl Autos verboten sind, findet nirgendwo in Hamburg so viel Verkehr statt.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer sprechen im neuen Podcast aus der Reihe „Der Tag, an dem…“ über die Geschichte der Prostitution in Hamburg, deren Anfänge zurückreichen bis ins 13. Jahrhundert und wahrscheinlich noch sehr viel länger. Und natürlich ist auch Domenica ein Thema. Deutschlands berühmteste Prostituierte war schließlich die „Königin der Herbertstraße“.

