Vor 85 Jahren: Der Tag, an dem Diktator Adolf Hitler Hamburgs Fläche verdoppelte

Auch wenn es vielen heute unangenehm sein dürfte – aber Hamburg verdankt seine Größe und seine wirtschaftliche Kraft nicht zuletzt dem Diktator Adolf Hitler. Denn der sorgte vor genau 85 Jahren dafür, dass sich die Fläche der Stadt um 80 Prozent vergrößerte und die Bevölkerung von 1,19 auf 1,68 Millionen Menschen wuchs. Hitler war es, der eine alte Forderung Hamburgs erfüllte und Altona, Wandsbek, Harburg-Wilhelmsburg und noch einige weitere Gebiete mit der Hansestadt vereinigte.

Die Karte zeigt, welche Auswirkungen das „Groß-Hamburg-Gesetz“ hatte, das am 1. April 1937 in Kraft trat.

Altona und Wandsbek: Aus Städten wurden Stadtteile

Hitler tat dies allerdings nicht, weil ihm das Wohlergehen der Hansestadt am Herzen lag. Die Vereinigung der ehemals unabhängigen Städte erfolgte ausschließlich aus wirtschaftlichen, besser: kriegswirtschaftlichen Gründen. Das „Groß-Hamburg-Gesetz“ war Teil der Vorbereitungen auf den längst geplanten Krieg.

