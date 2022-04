Vor 60 Jahren: In Hamburg eröffnete der berühmteste Musikschuppen aller Zeiten

Die neue Folge unserer historischen Podcast-Reihe „Der Tag, an dem…“ ist abrufbar! Viel Spaß. Diesmal geht es um den 13. April 1962: An diesem Tag kam es auf St- Pauli zum Urknall des Pop.

Der Star-Club öffnete im ehemaligen Stern-Kino seine Pforten. Bis zur Schließung Ende 1969 wurde im Haus Große Freiheit 39 Musikgeschichte geschrieben: Abgesehen von Elvis Presley und den Rolling Stones sind dort alle Weltstars der 60er Jahre aufgetreten. Und dort begann auch die Weltkarriere der legendären Beatles.

Rock’n’Roll-Legende Little Richard bei seinem Auftritt im Hamburger „Star-Club“ am 31. Oktober 1962

Außer Elvis und den Rolling Stones traten dort alle Weltstars der 60er Jahre auf

Heute ist Hamburg stolz, Standort des wohl berühmtesten Musikschuppens der Welt gewesen zu sein. Vor 60 Jahren sah das ganz anders aus. Denn da zog die Staatsgewalt alle Register, um den „Star-Club“ wieder loszuwerden. Laufend veranstaltete die Polizei Razzien. Und die Kulturbehörde urteilte, dass dieser Krach nichts mit Musik und schon gar nichts mit Kultur zu tun habe.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt

Was für eigenartige Zufälle es waren, die zur Gründung des Star-Club führten und wer die beiden Männer waren, die auf die Idee kamen – darüber unterhalten sich MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer.

