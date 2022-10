Spannend, geheimnisvoll und bisweilen grotesk: 125 Jahre Rathaus-Geschichte

Eine neue Folge unseres History-Podcast „Der Tag, an dem…“ ist online. Hören Sie doch mal rein. Diesmal geht es um den 22. Oktober 1897. An diesem Tag nahmen Hamburgs Stadtväter das neue Rathaus in Besitz. Dieses Kraftzentrum Hamburgischer Politik, dieses steinerne Symbol für Macht und Wohlstand feiert also 125. Geburtstag.

Gewohnt launig und unterhaltsam sprechen MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer darüber, warum es nach dem verheerenden Stadtbrand von 1842 volle 55 Jahre dauerte, bis das neue Rathaus fertig wurde. Sie erzählen von dem endlosen Streit darüber, an welcher Stelle das Rathaus gebaut werden und wie genau es aussehen sollte. Am Ende gelang es dann Martin Haller, Hamburgs Star-Architekt des 19. Jahrhunderts, einen „Rathausbaumeisterbund“ zu gründen – ein Kollektiv herausragender Architekten, die gemeinsam das Werk vollendeten.

Weil sich die Stadtväter stritten, gab es 55 Jahre gar kein Rathaus

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt

Olaf Wunder und Matthias Lorenz-Meyer lassen es sich natürlich nicht nehmen, auch über die Leichen im Keller zu reden, über die Einschusslöcher im Festsaal, über verdorbene Sülze und gefälschte Wandgemälde. All die grotesken, spannenden und geheimnisvollen Geschichten, die sich rund um das altehrwürdige Rathaus ranken, kommen zur Sprache. Gute Unterhaltung!

Hier können Sie die ganze Folge hören

Hamburgs Geschichte zum Anhören

https://dertagandem.podigee.io/s2e219-219-der-tag-an-dem-das-hamburger-rathaus-eingeweiht-wurde

Den neuen historischen Podcast zu „Der Tag, an dem …“ finden Sie jeden Freitag ab 16 Uhr hier:

Am besten ist es, wenn Sie den Podcast abonnieren – dann verpassen Sie auch keine Folge!

Das Buch „Der Tag, an dem…“, das in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Junius-Verlag erschienen ist, bekommen Sie im Buchhandel oder ebenfalls in unserem Onlineshop.

Übrigens: Die neue Ausgabe von „Unser Hamburg“ ist am Kiosk und im MOPO-Shop erhältlich.