„Sillem’s Bazar“: Hamburgs allererster Shopping-Tempel

Im neuen historischen Podcast „Der Tag, an dem…“ geht es diesmal um den 5. Mai 1842. Das ist der Tag, an dem der große Brand ausbrach, der ein Viertel Hamburgs in Schutt und Asche legte.

Das war eine Katastrophe, aber auch eine Chance: Hamburg erfand sich völlig neu. Breite Straßen, eine moderne Kanalisation – und Hamburg bekam 1843 mit „Sillem’s Bazar“ die erste Einkaufspassage Deutschlands. Die Wände verkleidet mit schwarzem und rotem Marmor, das Dach eine phantastische Konstruktion aus Glas und Eisen. 34 Geschäfte mit edlen Produkten – feine Handschuhe, Pariser Parfum, Gold- und Silberwaren, Spielzeug aus Nürnberg, Pelzwaren, feine Möbel und Antiquitäten. Ganz Europa sprach von diesem sensationellen Bauwerk.

Sillem’s Bazar: Der Shopping-Tempel unserer Ururgroßeltern. Nach dem Stadtbrand 1842 wurde er dort errichtet, wo sich heute der „Hamburger Hof“ befindet.

„Sillem’s Bazar“ ist sogar noch schöner als die Einkaufspassagen von Paris und London

„Nach Hamburg fahren, und den Bazar nicht sehen, ist wie Rom ohne den Papst“, so las es sich in der Presse. Die „Leipziger Illustrirte“ meldete: „In der Passage verbinden sich der Sinn für Größe mit dem für Pracht und Eleganz. Sie übertrifft ihre Vorbilder, jene eleganten und bei schlechtem Wetter ebenso angenehmen und nützlichen Passagen in Paris und London an Schönheit im allgemeinen und geschmackvoller Ausführung aller Einzelteile.“

