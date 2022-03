Mönckebergstraße vor 25 Jahren: Als James Bonds BMW das Fliegen lernte

In der neuen Folge unseres historischen Podcast geht es um den 20. Juli 1997: Der Tag, an dem James Bonds BMW das Fliegen lernte.

25 Jahre sind vergangen, seit auf der Mönckebergstraße die spektakuläre Filmszene für den James-Bond-Streifen „Tomorrow Never Dies“, zu Deutsch: „Der Morgen stirbt nie“, gedreht wurde. Es war der zweite 007-Film mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle.

Das Ende einer Verfolgungsjagd: Im James-Bond-Film „Der Morgen stirbt nie“, der vor 25 Jahren in die Kinos kam, landet dieser BMW in der Hamburger Mönckebergstraße in der Schaufensterscheibe einer Autovermietung.

Spektakuläre Landung in einer Avis-Filiale

Hamburg ist in dem Hightech-Spektakel einer der wichtigsten Schauplätze. Außer der Mönckebergstraße finden Dreharbeiten auch noch an der Alster statt, im Flughafen Fuhlsbüttel und im Hotel Atlantic. Bond-Fans erinnern sich bestimmt auch an die spektakuläre Verfolgungsjagd durch ein Parkhaus – die zum Teil auf dem Parkdeck des damaligen Horten- und heutigen Saturn-Parkhauses gedreht wurde.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt

MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer und MOPO-Chefreporter Olaf Wunder plaudern darüber, ob für die berühmte Flugszene tatsächlich ein BMW vom Dach fiel oder mit welchen Tricks gearbeitet wurde. Und es geht auch um die Frage, was es eigentlich damit auf sich hat, dass der Doppelnull-Agent seinen Wodka Martini stets geschüttelt trinkt, niemals gerührt.

Hamburgs Geschichte zum Anhören

