Herberge der Promis und Royals: Das Vier Jahreszeiten feiert 125. Jubiläum

Hören Sie dochmal rein in unseren neuen Podcast. Thema diesmal: das beste Hotel Deutschlands. Das Vier Jahreszeiten am Neuen Jungfernstieg in Hamburg.

Der 24. Februar 1897: Der Tag, an dem der Schwabe Friedrich Haerlin ein insolventes Hotel ersteigerte. Er ahnte damals nicht, dass es einmal das berühmteste Grandhotel Deutschlands sein würde. 125. Geburtstag feiert das Vier Jahreszeiten in diesem Jahr.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema in unserer Stadt

Im Gespräch mit Matthias Lorenz-Meyer erzählt MOPO-Chefreporter Olaf Wunder vom Weinkeller des Vier Jahreszeiten, der sich unter den Colonnaden befindet und in dem 80.000 edle Flaschen gelagert sind. Er erzählt davon, wie das Hotel die Wirren der Zeit überstand: den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und natürlich geht es in dem Gpräch auch um die vielen berühmten Menschen, die in dem Grandhotel schon logierten und um ihre kleinen und großen Eskapaden. Darunter Theo Lingen, Sophia Loren, Bud Spencer und Aristoteles Onassis. Viel Spaß beim Zuhören!

Hamburgs Geschichte zum Anhören

Den neuen historischen Podcast zu „Der Tag, an dem …“ finden Sie jeden Freitag ab 16 Uhr hier:

Am besten ist es, wenn Sie den Podcast abonnieren – dann verpassen Sie auch keine Folge!

Das Buch „Der Tag, an dem…“, das in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Junius-Verlag erschienen ist, bekommen Sie im Buchhandel oder ebenfalls in unserem Onlineshop.

Übrigens: Die neue Ausgabe von „Unser Hamburg“ ist am Kiosk und im MOPO-Shop erhältlich.

Es ist bereits die 16. Ausgabe unseres erfolgreichen Magazins.