Heute unverzichtbar: Als Hamburg sich einen Prachtboulevard durch die Stadt baute

Eine neue Folge unserer Podcast-Reihe „Der Tag, an dem…“ ist online. Hören Sie doch mal rein!

Diesmal geht es um den 26. Oktober 1909: Das ist der Tag, an dem die Mönckebergstraße, Hamburgs Prachtboulevard, für den Verkehr freigegeben wurde.

Hunderte Arbeiter schlugen dafür eine Schneise quer durch die Altstadt

So sah es in Hamburgs Altstadt aus, bevor alles abgerissen wurde. Hier ein Blick in die Straße Lange Mühren im Juni 1906.

1907 hatten Hunderte von Arbeitern damit begonnen, eine Schneise quer durch Hamburgs Altstadt zu schlagen. Die Mönckebergstraße existierte davor gar nicht, sie ist künstlich geschaffen. Zahllose uralte Fachwerkhäuser und ein Gewirr verwinkelter Gassen mussten verschwinden, um Platz zu schaffen für den 800 Meter langen und 29 Meter breiten Prachtboulevard, der das Rathaus und den eben erst fertiggestellten Hauptbahnhof miteinander verbinden sollte.

Olaf Wunder und Matthias Lorenz-Meyer im Gespräch

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich in der neuen Folge unseres Podcast darüber, mit welcher dramatischen Geschwindigkeit sich das Stadtbild Hamburgs kurz vor dem Ersten Weltkrieg veränderte.

Hier können Sie die ganze Folge hören

Hamburgs Geschichte zum Anhören

https://dertagandem.podigee.io/s2e206-206-der-tag-an-dem-die-moe-hamburgs-prachtboulevard-fur-den-verkehr-freigegeben-wird

Den neuen historischen Podcast zu „Der Tag, an dem …“ finden Sie jeden Freitag ab 16 Uhr hier:

Am besten ist es, wenn Sie den Podcast abonnieren – dann verpassen Sie auch keine Folge!

Das Buch „Der Tag, an dem…“, das in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Junius-Verlag erschienen ist, bekommen Sie im Buchhandel oder ebenfalls in unserem Onlineshop.

Übrigens: Die neue Ausgabe von „Unser Hamburg“ ist am Kiosk und im MOPO-Shop erhältlich.