Hamburgs „Fräuleinwunder“: Gabriele Maus war das erste Nachkriegs-Mannequin

Eine neue Folge des MOPO-Geschichts-Podcast „Der Tag, an dem…“ ist online. Diesmal ist es der 23. August 1923, der Tag, an dem Gabriele Maus zur Welt kam, die im Nachkriegsdeutschland als Mannequin erfolgreich war.

Top-Models heute sind berühmt, genauso berühmt wie die Modeschöpfer, deren Kleider sie tragen. Oder sogar noch berühmter. Claudia Schiffer. Nadja Auermann, Heidi Klum. Wer aber Gabriele Maus googelt, wird nicht viel finden. Dabei war sie das erste Mannequin, das erste Top-Model nach dem Krieg. 99 Jahre alt wäre sie jetzt, aber sie ist bereits 2014 in Hamburg gestorben.

Christoph Maus, der Sohn, erzählt die spannende Lebensgeschichte seiner Mutter

Sohn Christoph Maus (63), Inhaber eines Buch- und Musikverlages namens „Maus of Music“ im Schanzenviertel. Er erzählt der MOPO die Geschichte seiner ungewöhnlichen Mutter.

Nach dem Krieg wurde sie zum Lieblings-Mannequin des damals berühmten Lübecker Modeschöpfers Charles Ritter. Sogar mit Kleidern von Yves Saint Laurent, damals ganz junger Chef von Dior, stand sie vor der Kamera. Dann aber kamen Kinder. Drei Jungs. Und wie es sich in den 50er Jahren gehörte, gab Gabriele Maus ihre Karriere für die Familie auf.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer lassen das Leben dieser ungewöhnlichen Frau Revue passieren. Von ihrer Jugend auf einem Rittergut in Ostpreußen bis zu ihrer Zeit in Kampen auf Sylt, wo Gabriele Maus bis ins hohe Alter ein Einrichtungshaus betrieb.

