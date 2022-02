Minus 25 Grad Kälte – und dann versetzt ein Serienmörder Hamburg in Angst

Der 25. Februar 1947: Der Tag, an dem die Temperaturen in Hamburg auf minus 25 Grad fielen. Der Todeswinter vor 75 Jahren kostete zahllosen Hamburgern das Leben. Wer nicht nachts auf Kohlenklau ging, hatte kaum eine Chance zu überleben.

Unser altbewährter Podcast erscheint ab jetzt in neuem Gewand: Chefreporter Olaf Wunder trägt nicht, wie bisher üblich, seine historischen Reportagen vor. Stattdessen erzählt er im Gespräch mit Interviewer Matthias Lorenz-Meyer von seinen spannenden Recherchen.

Olaf Wunder plaudert aus dem Nähkästchen: Wie ist er auf das Thema gekommen? Wie hat er Zeitzeugen ausfindig gemacht? Was haben die ihm erzählt? Und wie war das eigentlich genau mit den vier Toten, die an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgefunden wurden? Nicht nur, dass damals die Kälte den Bürgern übel mitspielte – plötzlich fürchteten sie sich auch noch vor einem Serienmörder. Der unbekannte Täter legte seine Opfer stets auf Trümmergrundstücken ab: nackt, erdrosselt und ohne jeden Hinweis, wer sie eigentlich waren.

Hamburgs Geschichte zum Anhören

