Erbitterter Kampf um Arbeitsplätze: Besetzung der HDW-Werft in Hamburg

Eine neue Folge unseres Geschichts-Podcast „Der Tag, an dem…“ ist online. Hören Sie doch mal rein! Diesmal geht es um den 12. September 1983: Der Tag, an dem Tausende HDW-Arbeiter ihr Werk besetzten, gegen Massenentlassungen protestierten und sich gegen das Werftensterben stemmten.

Es handelte sich um einen spektakulären Arbeitskampf, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte und über den Abend für Abend auch die „Tagesschau“ berichtete. Denn es handelte sich um die erste Werksbesetzung in Deutschland überhaupt. Dieses Mittel war in einem Arbeitskampf bis dahin nicht angewendet worden.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer im Gespräch

Neun Tage dauerte die Besetzung des HDW-Werft auf der ehemaligen Elbinsel Ross im Stadtteil Steinwerder. Dann mussten die Arbeiter ihren Kampf aufgeben. Doch wer damals daran beteiligt war, ist – trotz der Niederlage – stolz darauf. „Wir haben uns nicht unserem Schicksal ergeben. Wir haben gekämpft und uns so unsere Würde bewahrt“, sagt der damalige Betriebsratsvorsitzende Holger Mahler.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer sprechen ausführlich über den verzweifelten Kampf der Arbeiter, über die große Solidarität der Hamburger Bevölkerung und darüber, wie es eigentlich zu erklären ist, dass ab Mitte der 60er Jahre Hamburgs Werften ihre Konkurrenzfähigkeit einbüßten und schließen mussten.

Hier können Sie die ganze Folge hören

Hamburgs Geschichte zum Anhören

https://dertagandem.podigee.io/s2e209-209-der-tag-an-dem-die-hdw-arbeiter-ihre-werft-besetzten

Den neuen historischen Podcast zu „Der Tag, an dem …“ finden Sie jeden Freitag ab 16 Uhr hier:

Am besten ist es, wenn Sie den Podcast abonnieren – dann verpassen Sie auch keine Folge!

Das Buch „Der Tag, an dem…“, das in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Junius-Verlag erschienen ist, bekommen Sie im Buchhandel oder ebenfalls in unserem Onlineshop.

Übrigens: Die neue Ausgabe von „Unser Hamburg“ ist am Kiosk und im MOPO-Shop erhältlich.