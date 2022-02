Die „Peking“: Sie transportierte das „weiße Gold“, war Drehort für Miss Marple

Unser neuer Podcast aus der Reihe „Der Tag, an dem…“. Heute: Der 25. Februar 1911 – der Tag, an dem die „Peking“ vom Stapel lief.

Sie ist das neue maritime Wahrzeichen Hamburgs, der sprichwörtliche „Hamborger Veermaster“, einer der legendären Flying P-Liner: die „Peking“. Vor 111 Jahren wurde die Viermastbark in Dienst gestellt, um das „weiße Gold“ Südamerikas nach Europa zu holen. Salpeter! Ein Stoff, der so wertvoll war, weil er sich erstens perfekt als Dünger eignete und zweitens auch noch gebraucht wurde, um Sprengstoff zu produzieren. Ohne den Salpeterboom wären weder die „Peking“ noch eins ihrer vielen Schwesternschiffe je gebaut worden.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema in unserer Stadt

Wieso die Reederei F. Laeisz das Schiff dann 1932 plötzlich nach England verkaufte und wie es kam, dass es als Kulisse für einen Miss-Marple-Film mit Margarete Rutherford diente – darüber und über noch viel mehr unterhalten sich in unserem Podcast Matthias Lorenz-Meyer und MOPO-Chefreporter Olaf Wunder.

