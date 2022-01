Die Mutter aller Pandemien: So sehr wütete die Spanische Grippe in Hamburg

Der 28. Oktober 1918: Der Tag, an dem die Spanische Grippe in Hamburg ihren Höhepunkt erreichte. Hören Sie unseren neuen Podcast!

Die Spanische Grippe vor gut 100 Jahren – sie gilt als Mutter aller Pandemien. Zwischen 25 und 50 Millionen Tote gab es weltweit. Bisher war darüber, was sich damals in Hamburg abspielte, nur wenig bekannt. Der Hamburger Historiker Sebastian Merkel hat nun viele spannende neue Details zusammengetragen. Demnach gab es weit über 4000 Tote in der Stadt. Zahllose Todesannoncen aus Hamburger Zeitungen hat Merkel ausgewertet. „Starb nach kurzer, schwerer Krankheit“, heißt es in den Annoncen immer dann, wenn die Grippe die Ursache war. Die Wahrheit zu nennen, war von der Zensur untersagt.

Wenn Sie mehr wissen wollen über die Spanische Grippe vor 100 Jahren in Hamburg

