„Dagobert“: Der Erpresser, der Hamburgs Polizei an der Nase herumführte

30 Jahre sind vergangen, seit ein Unbekannter an diesem Tag eine Bombe in der Karstadtfiliale Mönckebergstraße zündete – und damit drohte, weitere Sprengsätze zur Explosion zu bringen, falls der Konzern nicht zahlt. Der Erpresser – er wurde „Dagobert“ genannt, wie der geldgierige Onkel von Donald Duck – forderte anfangs eine Million Mark, später 1,4 Millionen.

Dagobert wurde zum Volkshelden, zu einem modernen Robin Hood

Heute ist Arno Funke alias „Dagobert“ 72 Jahre alt: Hier bei einem Gesprächstermin in einem Berliner Restaurant.

Zwei Jahre lang lieferte sich „Dagobert“ ein Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei. Die Öffentlichkeit verfolgte mit Erstaunen und Schadenfreude, wie der Gangster den Fahndern immer eine Nasenlänge voraus war. 30 Geldübergaben scheiterten – aber der Erpresser entging den Fahndern jedesmal, teils durch atemberaubende technische Tricks. So wurde „Dagobert“ nach und nach zum Volkshelden. Zu einem modernen Robin Hood.

Im April 1994 war dann aber Schluss. Kommissar Zufall kam der Polizei zu Hilfe. Arno Funke, wie der Erpresser mit bürgerlichem Namen heißt, wurde in einer Telefonzelle gefasst, als er gerade dabei war, eine neue Geldübergabe in die Wege zu leiten. Er saß danach sechs Jahre und vier Monate im Gefängnis, lebt heute 72-jährig in Berlin und arbeitet als Karikaturist.

