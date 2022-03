Aufbruch ins Nordmeer: Als die Hamburger noch Wale jagten

Der Tag, an dem… – der historische Podcast der Hamburger Morgenpost. In unserer aktuellen Folge geht es um den 21. April 1643. Das war der Tag, an dem der dänische König Christian IV. einem aus den Niederlanden stammenden Hamburger Reeder das Privileg erteilte, im Nordmeer auf Walfang zu gehen.

Ein wichtiger Tag in der Geschichte Hamburgs war es, denn von da an versorgten 200 Jahre lang Walfänger die Stadt und ihre Einwohner mit dem Waltran, der Schmier- und Brennstoff einer ganzen Epoche war. Mit dem Öl der Wale wurden die Straßen und Wohnungen beleuchtet und die Maschinen geschmiert. Aus dem sogenannten Fischbein wurden Korsettstangen, Knöpfe, Kämme, Lineale und Reifröcke hergestellt – eine Art frühes Plastik.

Die Männer an Bord der Walfangschiffe kamen selbst meist nicht aus der Hansestadt, sondern aus Schleswig-Holstein und von den Nordseeinseln. Es waren arme Männer, meist Landwirte, die mit ihren Äckern und ihrem Vieh allein ihre Familien nicht mehr ernähren konnten deshalb jedes Frühjahr loszogen und bis in den Herbst hinein unterwegs waren. 1862 war dann Schluss mit den sogenannten „Grönlandfahrten“ – das Nordmeer war leergefischt und dank des Petroleums war kein Bedarf mehr da an Walöl.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer sprechen über die Qualen der Meeressäuger, über das harte Leben der Männer an Bord der Walfangschiffe und darüber, wo heute noch in der Stadt Relikte der sogenannte „Grönlandfahrten“ zu finden sind. Spannende Unterhaltung!