Trauer in New York: Ausbrecher-Uhu „Flaco“ fliegt gegen Wand – tot

Er war der aktuell berühmteste Ausbrecher New Yorks: Der aus dem New Yorker Central Park Zoo ausgebüxte Uhu „Flaco“. Jetzt ist der Vogel auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen.

Mehr als ein Jahr lang sorgte der Anblick von „Flaco“ in Manhatten für Entzücken. Doch nun hat das Leben des Uhus ein trauriges Ende gefunden: Der Vogel sei nach dem mutmaßlichen Aufprall gegen ein Gebäude gestorben, hieß es in einer Mitteilung des Central Park Zoo am Freitag (Ortszeit).

Nach Befreiungsaktion: Uhu flog ein Jahr lang frei durch Manhatten

Demnach bargen Mitarbeiter des Wildtier-Rettungsdienstes WBF nach einem Hinweis von Augenzeugen seinen Körper vom Boden neben einem Gebäude im Herzen der US-Metropole.

Der Eurasische Uhu war Anfang Februar 2023 aus dem Central Park Zoo entflogen, nachdem Unbekannte das Gitter seines Geheges zerschnitten hatten. Im Laufe der Monate wurde der stattliche Vogel mehrfach im und in der Gegend um den Park herum gesichtet, begeistert fotografiert und sein Abbild als Kuriosum in sozialen Medien geteilt – etwa bei einem Ausflug auf die berühmte Einkaufsstraße Fifth Avenue.

Zoo gibt vermutlichem Tierschützer die Schuld am Tod des Uhus

Tierexperten äußerten Sorge, dass der Uhu nach einem Jahrzehnt in Gefangenschaft möglicherweise nicht fähig sei, in freier Wildbahn Beute zu fangen, und daher gerettet und gefüttert werden müsse.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Biber ist zurück in Hamburg!

Mitarbeitende hätten Flaco während seiner Zeit in Freiheit im Blick gehabt und sich bereitgehalten, ihn bei Anzeichen von Stress oder Schwierigkeiten einzufangen, erklärte der Zoo. „Der Vandale, der Flacos Gehege beschädigte, gefährdete die Sicherheit des Vogels und ist letztlich verantwortlich für seinen Tod.“ Man habe immer noch die Hoffnung, dass die Ermittlungen der Polizei irgendwann zu einer Festnahme führen würden. (dpa/ng)