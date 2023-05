Zum siebten Mal! Robert De Niro (79) ist wieder Vater geworden

Als Leinwand-Mafioso wurde er bekannt, zuletzt machte er vor allem mit Comedy Kasse. Trotz seiner 79 Jahre steht Robert De Niro noch immer im Leben. Auch privat! Jetzt ist der Oscar-Preisträger nach eigenen Angaben zum siebten Mal Vater geworden.

Im Interview mit einer TV-Reporterin von ET Canada zu seinem neuen Film „About My Father” gab der Hollywood-Star („The Irishman”, „Taxi Driver”) die Vaterschaft bekannt. Nach seinen sechs Kindern gefragt, korrigierte der Schauspieler die Reporterin, es seien sieben. Er sei gerade wieder Vater geworden, sagte De Niro, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Sein Sprecher, Stan Rosenfield, bestätigte am Dienstag das siebte Kind.

Robert De Niro: Tochter heißt Gia Virginia Chen-De Niro

Das am 6. April geborene Mädchen heißt Gia Virginia Chen-De Niro, wie die US-Moderatorin Gayle King am Donnerstag in der Sendung „CBS Mornings” bekannt gab. Der Schauspieler stellte dem Sender auch ein Foto des Babys zur Verfügung. Von einer Hand gestützt schaut das schwarzhaarige Mädchen im hellrosa Strampelanzug direkt in die Kamera. Für den nun siebenfachen Vater ist es das erste Kind mit seiner derzeitigen Partnerin Tiffany Chen.

Acclaimed actor Robert De Niro revealed earlier this week that he has welcomed his seventh child — and now, he has shared a photo of baby Gia with CBS Mornings' Gayle King. https://t.co/UoRDAYVvn6 — CBS Mornings (@CBSMornings) May 11, 2023

De Niros älteste Kinder Drena (51) und Raphael (46) hat er mit seiner Ex-Frau Diahnne Abbott. Die Zwillingssöhne Julian und Aaron (27) sind von seiner damaligen Freundin Toukie Smith, Sohn Elliot (25) und Tochter Helen (11) hat er mit seiner Ex-Frau Grace Hightower. Nach mehr als 20 Jahren Ehe hatte sich das Paar 2018 getrennt.

De Niro gilt als einer der größten Schauspieler Hollywoods – ein Experte für Außenseiter, gebrochene Charaktere und Menschen am Rande der Gesellschaft. Völlig in seinen Figuren aufzugehen war seine besondere Kunst. Besonders in seinen frühen Arbeiten bereitete er sich mit unendlicher Akribie auf seine Rollen vor. Für den Film „Wie ein wilder Stier” (1980), der die Lebensgeschichte des Boxers Jake LaMotta erzählt, nahm er fast ein Jahr lang Unterricht bei der Boxlegende.

US-Schauspieler: Vom Schwergewicht zum Comedian

Um in der zweiten Filmhälfte den alternden Champion überzeugend spielen zu können, legte er 25 Kilogramm Gewicht zu. Die Mühe lohnte sich: Für das Boxer-Porträt wurde der Schauspieler mit einem seiner insgesamt zwei Oscars ausgezeichnet. Schon 1975 hatte er für seinen Auftritt als Vito Corleone in Francis Ford Coppolas vielfach preisgekröntem Werk „Der Pate II” den begehrten Filmpreis als bester Nebendarsteller erhalten. De Niro lernte dafür monatelang den sizilianischen Dialekt.

In den vergangenen Jahren machte der 79-Jährige als Comedy-Star kräftig Kasse. In der Erfolgskomödie „Reine Nervensache” mimte er einen für die Psychiater-Couch reifen Mafiaboss. In „Meine Braut, ihr Vater und ich” und den zwei Hit-Sequels ist er der unmögliche Schwiegervater, in „Immer Ärger mit Grandpa” (2020) ein Opa, der in einen Kleinkrieg mit seinem Enkel verwickelt wird. (dpa/ncd)