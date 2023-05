Wer schon immer mal ein berühmtes Picasso-Gemälde sehen wollte, ohne dafür nach Madrid oder Barcelona zu reisen, der hat dazu heute die Gelegenheit – direkt in Hamburg: Das Auktionshaus Van Ham aus Köln zeigt in der Hansestadt das Damen-Porträt „Buste de Femme“, das im Juni unter den Hammer kommt und auf 1,5 bis 2,5 Millionen Euro geschätzt wird. Eine kleine Sensation für den deutschen Kunstmarkt. Wo das Bild in Hamburg zu sehen ist und was man tun muss, um einen Blick zu erhaschen.

Das Auktionshaus bezeichnet es selbst als „Sensation der Frühjahrssaison“: Van Ham wird zu seiner 500. Auktion am 5. und 6. Juni in Köln das Gemälde „Buste de femme“ versteigern. „Vermutlich wurde noch nie ein vergleichbares Gemälde von Pablo Picasso auf dem deutschen Auktionsmarkt angeboten“, schwärmt Robert van den Valentyn, Auktionator und Gesellschafter von Van Ham.

Picasso-Gemälde in Hamburg bei Van Ham zu sehen

Das Auktionshaus Van Ham in Rotherbaum, Hauptsitz ist Köln. Marius Röer Das Auktionshaus Van Ham in Rotherbaum, Hauptsitz ist Köln.

Damit die Interessenten nicht extra nach Köln fahren müssen, geht das Ölgemälde vorher auf Tournee nach Berlin, München und Hamburg. Die Reise des Werkes ist gut versichert, vor Ort gibt es umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen in der Hamburger Repräsentanz von Van Ham in der Magdalenenstraße 18 in Rotherbaum. Doch es sind nicht nur ernsthafte Kaufinteressenten willkommen, jeder hat die Möglichkeit, einen Blick auf den Picasso und viele weitere Bilder berühmter Maler zu werfen.

„Alle sind herzlich eingeladen“, sagt Van-Ham-Sprecherin Anne Rinckens. „Es wäre schön, sich anzumelden.“ Zu sehen ist die Sammlung am Freitag von 17 bis 20.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Unter den mehr als 600 Positionen der Auktion mit einem Gesamtvolumen von über zehn Millionen Euro befinden sich auch Werke von Louise Bourgeois, Victor Brauner, Hans Hartung, Paul Klee, Egon Schiele, Kurt Schwitters und Günther Uecker.

Hamburg: Picasso, Schiele, Klee in Rotherbaum

Katrin Stangenberg, Leiterin von Van Ham in Hamburg mit Bildern von Max Pechstein (li.) und Erich Heckel (re.), die auch bei der Auktion unter den Hammer kommen. Marius Röer Katrin Stangenberg, Leiterin von Van Ham in Hamburg mit Bildern von Max Pechstein (li.) und Erich Heckel (re.), die auch bei der Auktion unter den Hammer kommen.

Erstmals seit mindestens 25 Jahren wird ein kapitales Gemälde von Pablo Picasso auf dem deutschen Kunstmarkt veräußert. „Buste de Femme“ stammt aus dem Nachlass von Jacqueline Picasso und wird auf einen Wert von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro taxiert. Valentyn: „Es ist eine Ehre, dass ein solch hochkarätiges Unikat von Picasso in unsere Hände gegeben wurde.“

Das Gemälde von 1971 zeigt seine zweite Ehefrau Jacqueline Roque. Es ist eine Sensation, dass ein Ölgemälde von Pablo Picasso von internationaler Klasse auf einer deutschen Auktion aufgerufen wird. Das Gemälde stammt aus einer bedeutenden deutschen Privatsammlung mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern ersten Ranges.