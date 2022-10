Zieht diese Influencerin aus dem Norden bald ins Dschungelcamp?

Es ist seit Jahren der quotenträchtige Auftakt in ein neues Trash-TV-Jahr: das RTL-Dschungelcamp. Im kommenden Januar findet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) nach Corona-Pause wieder in Australien statt. Ist dann auch Influencerin Yeliz Koc (28) am Start?

Die Spekulationen, welche Promis denn in das Dschungelcamp ziehen, gehören mittlerweile so fest zur Show wie Känguruhoden oder Spinnen-Bäder. Eine heiße Favoritin der Fans ist Yeliz Koc. Die 28-Jährige aus Hannover, Ex-„Bachelor“-Kandidatin und Mutter eines gemeinsamen Kindes mit Jimi Blue Ochsenknecht (30), war von der „Bild“ ins Spiel gebracht worden.

RTL-Dschungelcamp: Yeliz Koc spricht über Gerüchte

In einer Instagram-Fragerunde beendete Yeliz Koc nun die Träume ihrer Fans. Sie nimmt 2023 nicht an IBES teil – richtet zugleich aber ein deutliches Bewerbungsschreiben an TV-Sender RTL. „Es ist übrigens mein Traumformat. Ich würde da komplett durchdrehen, aber genau deshalb finde ich es interessant“, sagt die Influencerin.

Influencerin Yeliz Koc würde gerne am RTL-Dschungelcamp teilnehmen – 2023 ist sie aber nicht dabei.

Zuletzt hatte schon ein anderer Liebling der Dschungelcamp-Gemeinde abgesagt. Claudia Obert (61) war ebenfalls von der „Bild“ als Kandidatin genannt worden. Die Luxus-Lady verzichtet auf die Show und bleibt lieber in Hamburg, sagte sie via Instagram: „Ich kann nur lecker, First Class or No Class. Ich bin berühmt genug und der Schampus liegt auch kalt.“

Offiziell hat RTL noch keine Teilnehmer:innen bestätigt. Weitere Spekulationen ranken sich unter anderem um Lucas Cordalis (55), Sänger und Ehemann von Daniela Katzenberger, Ex-Basketball-Profi und „Bachelor“ Andrej Mangold oder Reality-Sternchen Djamila Rowe (55).

Wie seit der ersten Staffel, die Anfang 2004 über die Fernsehgeräte flimmerte, übernimmt Sonja Zietlow (54) die meist bissig-sarkastische Moderation. Daniel Hartwich (44), der 2013 nach dem Tod von Dirk Bach als Co-Moderator fungierte, ist aus „familiären Gründen“ nicht mehr dabei. Seinen Job übernimmt künftig Jan Köppen (39, „Ninja Warrior“). Auch Kult-Arzt „Dr. Bob“ gehört erneut zum Team – anders als in der britischen Version. Dort ist Rettungssanitäter Bob McCarron (72) erstmals kein Teil des Dschungelcamps mehr.