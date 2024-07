Wieder Klinik statt Konzert! Wie schlecht geht es Lena wirklich?

Große Sorge um die beliebte Sängerin: Lena Meyer-Landrut hatte fest vor, einen Tag nach einer kurzfristigen Konzert-Absage wieder auf der Bühne zu stehen. Doch starke Schmerzen ließen eine weitere Show platzen. Derweil klärte sie selbst auf Instagram darüber auf, wie schlecht es ihr wirklich geht.

„Leider hat sich Lenas Zustand im Laufe des Nachmittags wieder verschlechtert und sie musste wieder mit starken Schmerzen ins Krankenhaus fahren“, schrieb Meyer-Landruts Team am Sonntag auf Instagram. Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu, wo der Auftritt um 20 Uhr hätte stattfinden sollen, schrieb in einer Mitteilung von einem „medizinischen Notfall“ und kündigte an, dass nach einem Ersatztermin für das Konzert gesucht werde.

Lena Meyer-Landrut zuvor schon eine Show ab

Schon am Vortag hatte Meyer-Landrut wegen Bauch- und Nierenschmerzen einen Auftritt in München kurzfristig abgesagt. „Mir ging es tagsüber schon nicht so gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden“, schrieb die 33-Jährige am Sonntag auf Instagram.

Wenige Stunden später ergänzte sie: „Ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht schreiben, aber ich kann es nicht ändern: Ich werde das Konzert heute in Wangen nicht spielen können.“ Zuvor hatte sie noch angekündigt, dass sie sich ausruhe und alles dafür tue, am Abend auftreten zu können. Lena Meyer-Landrut ist derzeit mit ihrem neuen Album „Loyal to myself“ auf Tournee. (mp/dpa)