Niels Frevert ist zwar nur in Hamburg weltberühmt – aber das macht seine Heimspiele nur umso besonderer. Speziell, wenn er sich so vielstimmige Unterstützung besorgt wie am Freitagabend im Schanzenzelt.

Eigentlich hätte man dieses Konzert tatsächlich noch ein bisschen mehr im Grünen hören müssen als ohnehin. „Das Rauschen der Blätter, der Wind in deinem Haar“ – von wegen Lagerfeuerromantik und so. Doch auch im Schanzenzelt im Schanzenpark ist es sehr hübsch am Freitagabend mit Niels Frevert, mit seiner Band und seinem „ziemlich planlosen Ritt durch die letzten sieben Alben“.