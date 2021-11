Ed Sheeran: „Ich dachte, ich sei schwul“

Wie ein Macker kommt er nun wirklich nicht rüber – Ed Sheeran singt und wirkt oft plüschig wie ein Steiff-Teddy. In einem Podcast philosophierte er jetzt über eine Frage, die schon seinen Gesangskollegen Herbert Grönemeyer umtrieb: Wann ist ein Mann ein Mann? Wie sehr und ob er selbst einer ist – das war Ed lange nicht ganz klar.

Statt rund um den Globus sein neues Album „Equals“ zu bewerben, hockt der positiv auf Corona getestete Ed mit Frau Cherry und der kleinen Tochter Lyra (1) zu Hause in England. Von dort plauderte er im Podcast „Man Man Man“ über sein Männerbild – und frühe Zweifel.

„Ich liebe Musicals, ich liebe Popmusik, ich liebe Britney Spears“, erklärte er. In den Augen des kleinen Ed und vor allem auch in denen seiner Freunde waren solche Vorlieben ziemlich unmännlich. „Ich habe eine so eindeutige weibliche Seite, dass ich als Kind dachte, ich sei schwul.“

Ed Sheeran: „Ich bin kein sehr männlicher Mensch“

Seine vermeintlich „weibliche“ Seite unterdrückt Welt-Superstar Ed glücklicherweise auch heute nicht: „Ich bin kein sehr männlicher Mensch“, sagt er. Er guckt zum Beispiel viel lieber Frauen- als Männerfußball: „Ich habe es mir angeschaut und dachte: ,Ich weiß nicht, warum ich Männerfußball schaue, das ist viel besser‘“ erzählte er in dem Podcast. Obendrein ist er kein Fan teurer Schlitten: „Ich mag ein schönes Auto, aber ich bin kein Autotyp.“

Dafür ist er ein Frauentyp – also in feministischer Hinsicht: Seine Frau Cherry Seaborn, mit der er seit 2019 verheiratet ist, ist nämlich „super pro-Frauen und Weiblichkeit“- und das hatte einen sehr großen Einfluss auf ihn – schon seit dem ersten Date 2015.

Auch wenn’s um die kleine Lyra geht, ist Papa Ed voll auf Zack: „Wenn ich Windeln wechsle, dann bin ich richtig schnell, ich bin richtig gut und habe eine besondere Technik entwickelt“, so Ed im Interview mit BR3. Und das gehe „ratzfatz“.

Ed hat übrigens einen besten Freund, der auch auf sämtliche Rollenklischees pfeift: Elton John! Die beiden telefonieren täglich – und plaudern ganz bestimmt auch über Musicals, Britney Spears und natürlich Popmusik!