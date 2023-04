„Versuche positiv zu sein“: Bekannte Schauspielerin hat Brustkrebs

Erschütternde Diagnose für Muriel Baumeister: Die 51-Jährige hat Brustkrebs. Sie kämpft bereits seit Monaten gegen die Krankheit. Für die Schauspielerin ist damit erneut eine schwere Zeit angebrochen, denn bereits mit ihrer Alkoholsucht hadert sie seit Jahren, wie sie zuletzt in Interviews offenbarte.

„Ich versuche immer positiv zu sein“, so Baumeister in der aktuellen „Bunte“. Auf der Titelseite zeigt sie sich bereits mit raspelkurzen Haaren, ebenso postete sie auf ihrem Instagram-Profil Fotos mit ihrer neuen Frisur. In einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview-Auszug erzählt sie weiter: „Ich (…) bin absolut zuversichtlich und kann sagen, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesem Krebs die Stirn zu bieten. Ich habe eine Antikörpertherapie gemacht, eine Chemotherapie, eine OP – und ich mache zurzeit immer noch Strahlentherapie.“

Und weiter: „Damit habe ich nun fast ein Jahr meines Lebens zugebracht. Und vor einem Jahr, im Juli, war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde.“ Sie mache momentan „wohl die schwierigste Zeit ihres Lebens“ durch.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin eine Krise meistern muss. Bereits seit vielen Jahren geht sie offen mit ihrer früheren Alkoholsucht um und erzählte öffentlich, dass sie sich 2017 in der Psychiatrie in der Charité in Berlin behandeln ließ und eine Therapie machte. Seitdem ist sie trocken. In einem Interview mit der „Apotheken Umschau“ sagte sie zuletzt jedoch auch: „Es gibt immer wieder Momente, in denen ich denke, es bräuchte jetzt wirklich nicht viel, um zu trinken.“ (alp/dpa).