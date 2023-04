Erschütternde Diagnose: Frau von Moderator Daniel Aminati hat Krebs

Erst im vergangenen Jahr konnten sich Pro-Sieben-Moderator Daniel Aminati und seine Frau Patrice über die Geburt ihrer kleinen Tochter freuen – nun müssen sie einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Bei der 28-Jährigen wurde dunkler Hautkrebs diagnostiziert, auch Metastasen haben sich schon gebildet.

Er hält sie ganz fest, in dieser schweren Zeit: In einem Instagram-Post ist zu sehen, wie der Moderator seine kranke Frau umarmt und sie im Krankenbett liegt. Dabei an ihrem Hals: ein großes Pflaster. Wohl von der erst kurz zurückliegenden OP. Der 48-Jährige schreibt zu den Fotos an seine Follower:innen gerichtet: „Nach dem so intensiven letzten Jahr, das voller Höhen und Tiefen war, traf uns nun die nächste Nachricht unerwartet und hart.

Eine Routineuntersuchung meiner Frau ergab die Diagnose: Bösartiger (schwarzer) Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat.“

Daniel Aminati: Ehefrau Patrice hat Krebs

Und weiter: „Die OP am Hals ist inzwischen gut verlaufen. Der Tumor und einige Lymphknoten wurden entfernt. Leider muss Patrice nun weitere Behandlungen und eine langwierige intensive Immuntherapie über sich ergehen lassen. Sie ist unglaublich tapfer und begegnet diesem Schicksalsschlag mit einer bewundernswerten Zuversicht.“ Aminati ist sicher: „Die nächsten Monate werden herausfordernd, aber bei aller Ungewissheit, wissen wir: Wir haben uns – und das erfüllt uns mit Dankbarkeit.“ Zudem dankt er dem Klinik-Team in Dresden, in dessen Obhut seine Frau gerade ist.

Unter dem Post sammelten sich bereits kurz nach Veröffentlichung zahlreiche Genesungswünsche – auch von vielen Prominenten. So schrieb Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen: „Gute schnelle Besserung und ganz viel Kraft!“, Rapper Kool Savas kommentierte: „Viel Liebe und Energie euch“ und Turner Fabian Hambüchen schrieb: „Alles Gute, viel Kraft und Zusammenhalt in dieser Zeit. Bin in Gedanken bei euch, fühlt euch gedrückt !“ Bleibt zu hoffen, dass die Genesungswünsche in Erfüllung gehen und Patrice sich schnell erholt. (alp)