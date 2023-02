Schock für Reality-Star! Brust-OP nach Show-Unfall

Der Verdacht hat sich bestätigt: Das Brustimplantat von Vanessa Mariposa ist gerissen. Der Reality-Star musste deshalb operiert werden. Die 30-Jährige hatte sich beim Training fürs RTL Turmspringen verletzt.

Erst Louis-Vuitton-Store, dann OP-Tisch – Vanessa Mariposa nimmt ihre 620.000 Follower mit in ihren Alltag. Gerade ist sie in Istanbul, um sich dort operieren zu lassen. Die Blondine erlangte durch die Teilnahme an mehreren TV-Shows („Ex on the Beach“, „Are You The One“) in der Trash-Welt Bekanntheit.

Vanessa Mariposa: Brustimplantat geplatzt – OP

Beim Training für das RTL-Turmspringen war ihr Brustimplantat geplatzt – sie musste ihre Teilnahme an der kürzlich ausgestrahlten TV-Show absagen.

Reality-Star Vanessa Mariposa meldet sich auf Instagram aus dem OP-Saal – und wirkt zuversichtlich. Instagram @vanessa_maripos Reality-Star Vanessa Mariposa meldet sich auf Instagram aus dem OP-Saal – und wirkt zuversichtlich.

„Ich bekomme heute mein Implantat ausgetauscht, da es ja leider bei dem Training fürs Turmspringen gerissen ist“, schreibt die gebürtige Salzburgerin in einer Instagram-Story am Dienstag. Wirklich besorgt sieht sie nicht aus – die 30-Jährige lächelt in die Kamera und schreibt „let’s go“.

Mariposa ist nicht die einzige, die sich beim RTL-Turmspringen verletzt hat: So schlug Dating-Show-Kandidatin Irina Schlauch mit ihrem Gesicht auf das Wasser auf und blutete an der Nase. Auch ihr Kollege Lars Tönsfeuerborn klagte nach seinem Sprung über Schmerzen. Die Produktion wurde daraufhin von unterschiedlichen Seiten kritisiert. (elu)